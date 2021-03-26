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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

26.03.2021 14:26



***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından ayrılma hakkı kullanım süreci işletilmeyecektir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem SPK' nun ilgili Tebliğinin 12/(6)' inci maddesine göre, belirtilen Halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen veya tamamen ödenmesinde kullanılacak olması durumunda gerçekleştirilecek sermaye artırımı
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Olumlu
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2021
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Diğer
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanına İlişkin Açıklama Pay bedellerinin satışını takip eden iş günü

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
HEKTS, TRAHEKTS91E4 14,19

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.12.2020 tarih ve 63 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında 2021 yılında da hızlı büyüme sürecinin devam edeceği ve 17.02.2021 tarih ve 14 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında da alınan karar kapsamının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)' nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 4(2)' inci maddesi ve VII-128.1. Pay Tebliği'nin 12 (6)'ncı maddesi gereği önemli işlem niteliğinde olduğu ve genel kurulun onayına sunulacağı daha önce duyurulmuştur.
Bu çerçevede, 17.02.2021 tarihinde yapılan genel kurul ilanı neticesinde 24.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında söz konusu gündem maddesi onaya sunulmuş ve oyçokluğu ile onaylanmıştır.
Genel Kurulun Toplantısının ilgili gündem maddesine ilişkin olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından, ayrılma hakkı kullanım süreci işletilmeyecektir.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920893


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