***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.04.2023 19:20
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2023
Tescil Tarihi
03.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.04.2023-10803
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları'nın 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131326
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0380
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2211
En Düşük
19,1668
18:0521,0368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1045
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
21,0368
En Düşük
20,8986
18:051.225,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.225,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,38
En Düşük
1.223,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|95,15
|1.739.098.145
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.750.092
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|7.394.074
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.065.840
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|2.919.989
|% 9,98
|
|UZERB
|196,20
|2.877.345
|% -10,00
|
|BFREN
|4.413,30
|124.757.036
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.222.272
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|98.300.316
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,28
|1.604.435
|% -9,95
|
|TUPRS
|564,40
|3.964.645.207
|% 6,47
|
|THYAO
|120,80
|3.432.922.029
|% 1,94
|
|EREGL
|35,30
|2.930.432.584
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|SKBNK
|2,57
|877.800.169
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|EKGYO
|6,23
|1.061.170.254
|% 0,65
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|YKBNK
|9,67
|1.340.886.114
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1963
|19,2297
|% 0,24
|
|Euro
|20,9139
|21,0059
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,7602
|23,8794
|% -0,01
|
|Frank
|20,9469
|21,0731
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1044
|5,1300
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|15,04
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|0,17
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.287
|8.400
|-1,00
|
|Yarım
|4.063
|4.111
|0,00
|
|Çeyrek
|2.031
|2.055
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,78
|14,81
|0,00
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 377 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
-
17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
-
17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
-
17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem