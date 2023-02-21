***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPaya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) ihraç edilmesine yönelik Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ve"Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 10. Maddesinintadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na 20.02.2023 tarihinde başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115642BIST