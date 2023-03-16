***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 10 numaralı maddesinin tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne istinaden revize edilmiş olup Sermaye Piyasası Kuruluna 16.03.2023 tarihinde revize hali ile yeniden başvurulmuştur.Tadile ilişkin Yönetim Kurulu karar metninde yer alan "Sermaye" başlıklı 7. maddede herhangi bir revizyon ihtiyacı bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125694BIST