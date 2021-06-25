***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Esas Sözleşme
25.06.2021 15:20
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin tamamı
, 7.maddesi tadil edilmiş şekliyle ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7.madde 21/06/2021 25/06/2021 10357
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944142
BIST
16:391.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,16
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:398,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0071
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7158
En Düşük
8,6753
16:3910,4364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0305
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4364
En Düşük
10,3652
16:39499,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,72
|Açılış
|: 499,77
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,43
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ALKA
|16,50
|4.857.694
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.137.114
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|8.138.499
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.625.137
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.464.372
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.531.091
|% -9,86
|
|BERA
|12,99
|156.498.797
|% -7,81
|
|VAKFN
|12,00
|339.020.890
|% -6,10
|
|THYAO
|14,38
|542.921.558
|% -1,57
|
|KRDMD
|6,87
|506.778.041
|% 2,38
|
|GARAN
|8,32
|432.553.731
|% -0,24
|
|FENER
|39,52
|341.433.261
|% 1,86
|
|VAKFN
|12,00
|339.020.890
|% -6,10
|
|EKGYO
|2,10
|275.766.476
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,24
|211.309.140
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,87
|506.778.041
|% 2,38
|
|GARAN
|8,32
|432.553.731
|% -0,24
|
|PETKM
|5,46
|279.067.552
|% 0,37
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7108
|8,7158
|% 0,08
|
|Euro
|10,4287
|10,4364
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,0643
|12,1248
|% -0,21
|
|Frank
|9,4657
|9,5228
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3122
|2,3238
|% -0,13
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|14,15
|
|Altın Gr.
|499
|500
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|7,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|3,79
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|1,84
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|0,28
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:49VKFYO
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 409, 792 adet işlem
-
16:44MARKA
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 177 adet işlem
-
16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, ARCLK, EREGL
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 62 kaybederek (% -0.53 ) 1, 240
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, ALKA, DENGE, BAGFS, TKURU, NIBAS, CASA, YAPRK