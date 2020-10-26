***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
26.10.2020 20:58
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2020 - 30/09/2020 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884111
BIST
10:501.148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
10:508,1400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0566
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,1428
En Düşük
8,0708
10:509,6322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0800
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6322
En Düşük
9,5440
10:50497,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,50
|Açılış
|: 497,94
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,62
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler10:48
|GLRYH
|17,49
|18.812.497
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|96.870.333
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|RTALB
|54,45
|79.373.782
|% 9,96
|
|ITTFH
|2,52
|14.271.226
|% -10,08
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,04
|687.111.879
|% 6,25
|
|SISE
|6,44
|296.365.704
|% 2,22
|
|ECILC
|7,44
|242.002.069
|% 0,81
|
|GARAN
|6,88
|231.961.162
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,80
|181.622.775
|% 5,26
|
|TSKB
|2,04
|687.111.879
|% 6,25
|
|SKBNK
|1,80
|181.622.775
|% 5,26
|
|EKGYO
|1,68
|112.359.003
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|123.938.905
|% 2,87
|
|SISE
|6,44
|296.365.704
|% 2,22
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1350
|8,1392
|% 0,69
|
|Euro
|9,6199
|9,6291
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,5486
|10,6015
|% 0,49
|
|Frank
|8,9232
|8,9770
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1607
|2,1716
|% 0,54
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|2,80
|
|Altın Gr.
|498
|499
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,54
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,10
|
|B. Petrol
|41,07
|41,07
|0,24
|