***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
28.07.2021 18:16
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Arma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Veteriner İlaçların Üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
38.750.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28.07.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
38.750.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
2,3742
Toplam Tutar
92.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,46
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%9,08
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Olması Beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
OYAK BİYOTEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Ortaklığın ve devreden tarafın hakim ortağı OYAK' tır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/07/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İNA (İndirgenmiş Nakit Akışı)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
16.02.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
85.627.196 TL - 99.028.351 TL Arasındadır.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 28/07/2021 tarihli kararı gereğince
Sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek, şirketin ürün portföyünü zenginleştirmek ve yeni iş kollarına girip yeni ürünler geliştirmek amacıyla, önemli nitelikte işlem kapsamına girdiği için 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da paydaşlarımızın oybirliği ile kabul edilen ve SPK tarafından gerekli izinler alınarak sermaye artırımı sonucunda elde edilen fonun bir kısmı ile faaliyet konusu "veteriner ilaçlarının üretimi "olan Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.' nin sermayesini temsil eden payların tamamı 92.000.000 TL bedel karşılığında OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş.' den satın alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952376
BIST