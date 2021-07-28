***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28/07/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıArma İlaç Sanayi ve Ticaret A.ŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuVeteriner İlaçların ÜretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi38.750.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28.07.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı38.750.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı2,3742Toplam Tutar92.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,46İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%9,08Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Olması Beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıOYAK BİYOTEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.ŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiOrtaklığın ve devreden tarafın hakim ortağı OYAK' tır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/07/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiİNA (İndirgenmiş Nakit Akışı)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası16.02.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar85.627.196 TL - 99.028.351 TL Arasındadır.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28/07/2021 tarihli kararı gereğinceSürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek, şirketin ürün portföyünü zenginleştirmek ve yeni iş kollarına girip yeni ürünler geliştirmek amacıyla, önemli nitelikte işlem kapsamına girdiği için 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da paydaşlarımızın oybirliği ile kabul edilen ve SPK tarafından gerekli izinler alınarak sermaye artırımı sonucunda elde edilen fonun bir kısmı ile faaliyet konusu "veteriner ilaçlarının üretimi "olan Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.' nin sermayesini temsil eden payların tamamı 92.000.000 TL bedel karşılığında OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş.' den satın alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952376BIST