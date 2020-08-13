***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.857.033 -1.954.482 22.700.845 46.737.386 106.192.653 249.533.435 249.533.435Transferler8.817.029 97.375.624 -106.192.653Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-351.216 93.105.493 92.754.277 92.754.277Kar Payları-41.087.344 -41.087.344 -41.087.344Dönem Sonu Bakiyeler75.857.033 -2.305.698 31.517.874 103.025.666 93.105.493 301.200.368 301.200.368Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler227.571.100 2.256.362 -2.571.750 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501Transferler7.328.141 138.243.109 -145.571.250Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.227.647 495.006 80.442.821 79.710.180 79.710.180Kar Payları-6.912.155 -6.912.155 -6.912.155Dönem Sonu Bakiyeler227.571.100 2.256.362 -3.799.397 495.006 38.087.444 235.115.190 80.442.821 580.168.526 580.168.526Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-164.176.633 -43.160.537Dönem Karı (Zararı)80.442.821 93.105.493Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler43.747.187 90.990.949Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.497.842 4.916.446Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.076.133 -1.042.252Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 345.096Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.076.133 -1.387.348Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.303.628 36.251.151Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14b 2.216.156 2.011.096Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14a 213.065 372.081Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14a 17.874.407 33.867.974Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35.963.452 29.976.052Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.168.831 -119.562Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37.132.283 30.095.614Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-19.476.225 197.209Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-19.476.225 197.209Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -3.465.377 20.692.343İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-256.319.101 -228.077.544Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-181.245.265 -234.319.744Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-48.814.555 -37.910.104Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-64.974.625 58.789.926Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.073.609 -16.094.484Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.368.105 2.005.011Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.273.630 -548.149Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-132.129.093 -43.981.102Alınan Faiz1.168.831 119.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14b -352.942 -268.278Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler7 0 9.204Vergi İadeleri (Ödemeleri)-32.863.429 960.077YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-90.434.002 -36.168.463Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-44.054.179 -22.431.310Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.193 112.443Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 1.193 112.443Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-46.303.155 -13.849.596Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -46.247.667 -13.561.896Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -55.488 -287.700Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-77.861 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI145.665.958 103.574.493Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.538.759.274 334.589.497Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.353.998.177 -198.243.337Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler-219.799 -16.987Ödenen Faiz-34.128.096 -30.101.427Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.747.244 -2.653.253YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-108.944.677 24.245.493NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-108.944.677 24.245.493DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 176.941.069 13.546.863DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 67.996.392 37.792.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 67.997.488 176.954.772Ticari Alacaklar7a 637.705.005 431.752.861İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 2.681 228.047İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar637.702.324 431.524.814Diğer Alacaklar8a 27.803.454 533.428İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar27.803.454 533.428Türev Araçlar5 19.476.225 0Stoklar9 324.360.870 258.163.550Peşin Ödenmiş Giderler105.849.875 26.343.723Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 169.291 32.446.470Diğer Dönen Varlıklar22.479.936 11.816.731ARA TOPLAM1.205.842.144 938.011.535TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.205.842.144 938.011.535DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8a 377.950 163.162İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar377.950 163.162Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.216.951 2.170.970Maddi Duran Varlıklar10 235.138.578 197.432.408Kullanım Hakkı Varlıkları32.806.539 36.444.008Maddi Olmayan Duran Varlıklar115.796.316 49.317.083Şerefiye12 71.653.908 10.321.922Diğer Haklar11 44.142.408 38.995.161Ertelenmiş Vergi Varlığı18 7.689.034 1.885.612TOPLAM DURAN VARLIKLAR394.025.368 287.413.243TOPLAM VARLIKLAR1.599.867.512 1.225.424.778KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar675.779.463 249.257.102İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 675.779.463 249.257.102Banka Kredileri657.072.019 235.883.675Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 18.707.444 13.373.427Ticari Borçlar7b 115.181.706 83.252.957İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 4.887.976 10.061.092İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar110.293.730 73.191.865Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.778.796 7.410.691Diğer Borçlar8b 27.687.663 10.693.256İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9.650.097 2.960.402İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.037.566 7.732.854Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.124.224 3.872.245Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.209.771 30.801Kısa Vadeli Karşılıklar14a 22.435.929 3.277.402Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.660.845 2.589.790Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18.775.084 687.612ARA TOPLAM859.197.552 357.794.454TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER859.197.552 357.794.454UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar140.735.138 344.867.162İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 140.735.138 344.867.162Banka Kredileri126.890.987 323.442.545Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 13.844.151 21.424.617Uzun Vadeli Karşılıklar11.430.273 9.064.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14b 11.430.273 9.064.208Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 8.336.023 6.328.453TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER160.501.434 360.259.823TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.019.698.986 718.054.277ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar580.168.526 507.370.501Ödenmiş Sermaye227.571.100 227.571.100Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.256.362 2.256.362Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.799.397 -2.571.750Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.799.397 -2.571.750Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.799.397 -2.571.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)495.006 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)495.006 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.087.444 30.759.303Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları235.115.190 103.784.236Net Dönem Karı veya Zararı80.442.821 145.571.250TOPLAM ÖZKAYNAKLAR580.168.526 507.370.501TOPLAM KAYNAKLAR1.599.867.512 1.225.424.778Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15a 474.009.819 457.258.052 204.103.465 198.309.381Satışların Maliyeti15b -310.676.041 -258.647.315 -138.497.025 -118.384.632TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)163.333.778 198.610.737 65.606.440 79.924.749BRÜT KAR (ZARAR)163.333.778 198.610.737 65.606.440 79.924.749Genel Yönetim Giderleri-20.059.429 -10.489.429 -9.948.264 -5.895.978Pazarlama Giderleri-23.279.919 -18.632.599 -11.850.992 -10.149.499Araştırma ve Geliştirme Giderleri-8.163.670 -6.089.760 -4.135.463 -3.568.309Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.649.218 4.264.379 -5.909.168 1.500.233Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -2.087.249 -2.881.619 -858.539 -1.083.218ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)111.392.729 164.781.709 32.904.014 60.727.978Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler282.768 258.000 141.384 129.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-31.880 -34.390 -15.940 -18.450FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)111.643.617 165.005.319 33.029.458 60.838.528Finansman Gelirleri4.696.536 232.483 2.190.667 -90.544Finansman Giderleri-39.362.709 -51.439.967 -24.083.945 -28.615.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)76.977.444 113.797.835 11.136.180 32.132.880Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.465.377 -20.692.342 1.733.107 -6.777.133Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -123.834 -27.660.550 -57.287 -8.908.411Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 3.589.211 6.968.208 1.790.394 2.131.278SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)80.442.821 93.105.493 12.869.287 25.355.747DÖNEM KARI (ZARARI)80.442.821 93.105.493 12.869.287 25.355.747Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları80.442.821 93.105.493 12.869.287 25.355.747Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Yüz Adet Hisse Senedi(TL) 19 0,35000000 1,23000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.227.647 -351.216 -1.227.647 -351.216Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.573.906 -450.277 -1.573.906 -450.277Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler346.259 99.061 346.259 99.061Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14b 346.259 99.061 346.259 99.061Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar495.006 0 -1.049.690 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)634.624 0 -1.345.755 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)634.624 0 -1.345.755 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-139.618 0 296.065 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-139.618 0 296.065 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-732.641 -351.216 -2.277.337 -351.216TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.710.180 92.754.277 10.591.950 25.004.531Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları79.710.180 92.754.277 10.591.950 25.004.531http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868754BIST