***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.857.033 0 -1.954.482 22.700.845 46.737.386 106.192.653 249.533.435 249.533.435Transferler8.817.029 97.375.624 -106.192.653 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-351.216 110.814.251 110.463.035 110.463.035Kar Payları-41.087.344 -41.087.344 -41.087.344Dönem Sonu Bakiyeler75.857.033 -2.305.698 31.517.874 103.025.666 110.814.251 318.909.126 318.909.126Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler227.571.100 2.256.362 -2.571.750 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501Transferler7.328.141 138.243.109 -145.571.250 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.227.647 967.209 127.176.170 126.915.732 126.915.732Kar Payları-6.912.155 -6.912.155 -6.912.155Dönem Sonu Bakiyeler227.571.100 2.256.362 -3.799.397 967.209 38.087.444 235.115.190 127.176.170 627.374.078 627.374.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-252.186.886 -113.353.219Dönem Karı (Zararı)127.176.170 110.814.251Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)127.176.170 110.814.251Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler76.064.325 113.200.718Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.789.073 5.288.283Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-907.134 -729.252Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 168.999 658.096Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.076.133 -1.387.348Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.204.144 34.292.199Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14b 2.991.079 2.500.055Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14a 213.065 322.926Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14a 0 31.469.218Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler57.298.428 48.699.300Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.456.910 -307.186Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler58.755.338 49.006.486Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -79.017Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -79.017Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -320.186 25.729.205İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-488.228.685 -329.448.124Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-259.209.166 -335.394.779Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-187.546.947 8.380.500Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-63.314.308 74.557.619Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.622.991 -36.226.547Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.748.882 3.774.680Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.530.137 -44.539.597Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-284.988.190 -105.433.155Alınan Faiz1.456.910 307.186Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14b -787.447 -268.277Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler7 16.242 9.204Vergi İadeleri (Ödemeleri)32.115.599 -7.968.177YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-132.735.937 -63.844.615Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-57.860.399 -22.794.799Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri86.945 107.121Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 43.334 107.121Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 43.611 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-74.882.954 -41.156.937Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -72.927.198 -40.751.440Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.955.756 -405.497Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-79.529 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI252.208.409 200.754.471Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri668.985.966 334.589.497Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-367.523.965 -79.588.144Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.353.036 -5.238.601Ödenen Temettüler-219.799 0Ödenen Faiz-39.680.757 -49.008.281YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-132.714.414 23.556.637NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-132.714.414 23.556.637DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 176.941.069 13.546.863DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 44.226.655 37.103.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 44.227.410 176.954.772Ticari Alacaklar7a 729.025.623 431.752.861İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 435.546 228.047İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar728.590.077 431.524.814Diğer Alacaklar8a 24.606.938 533.428İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.606.938 533.428Türev Araçlar5 41.961.611 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 41.961.611 0Stoklar9 322.700.553 258.163.550Peşin Ödenmiş Giderler170.581.365 26.343.723İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler170.581.365 26.343.723Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 330.871 32.446.470Diğer Dönen Varlıklar25.429.249 11.816.731İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar25.429.249 11.816.731ARA TOPLAM1.358.863.620 938.011.535TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.358.863.620 938.011.535DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8a 420.974 163.162İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar420.974 163.162Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.202.679 2.170.970Maddi Duran Varlıklar10 256.406.879 197.432.408Kullanım Hakkı Varlıkları30.601.911 36.444.008Maddi Olmayan Duran Varlıklar119.562.348 49.317.083Şerefiye12 71.653.908 10.321.922Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 47.908.440 38.995.161Peşin Ödenmiş Giderler7.273.598 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.273.598 0Ertelenmiş Vergi Varlığı18 4.282.435 1.885.612TOPLAM DURAN VARLIKLAR420.750.824 287.413.243TOPLAM VARLIKLAR1.779.614.444 1.225.424.778KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar794.144.945 249.257.102İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 794.144.945 249.257.102Banka Kredileri6 680.700.123 188.129.020Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 17.508.325 13.373.427İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 95.936.497 47.754.655Ticari Borçlar7b 114.298.572 83.252.957İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 3.607.069 10.061.092İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar110.691.503 73.191.865Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12.355.137 7.410.691Diğer Borçlar8b 27.878.654 10.693.256İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9.650.100 2.960.402İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.228.554 7.732.854Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.544.942 3.872.245İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.544.942 3.872.245Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.177.450 30.801Kısa Vadeli Karşılıklar14a 4.582.579 3.277.402Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.681.902 2.589.790Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar900.677 687.612ARA TOPLAM964.982.279 357.794.454TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER964.982.279 357.794.454UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar169.201.786 344.867.162İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 169.201.786 344.867.162Banka Kredileri6 156.609.387 271.994.210Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 12.592.399 21.424.716İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 0 51.448.236Uzun Vadeli Karşılıklar11.749.634 9.064.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14b 11.749.634 9.064.208Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 6.306.667 6.328.453TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER187.258.087 360.259.823TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.152.240.366 718.054.277ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar627.374.078 507.370.501Ödenmiş Sermaye227.571.100 227.571.100Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.256.362 2.256.362Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.799.397 -2.571.750Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.799.397 -2.571.750Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.799.397 -2.571.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)967.209 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)967.209 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.087.444 30.759.303Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları235.115.190 103.784.236Net Dönem Karı veya Zararı127.176.170 145.571.250TOPLAM ÖZKAYNAKLAR627.374.078 507.370.501TOPLAM KAYNAKLAR1.779.614.444 1.225.424.778Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15a 709.478.554 608.684.115 235.468.735 151.426.063Satışların Maliyeti15b -449.430.554 -341.960.331 -138.754.513 -83.313.016TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)260.048.000 266.723.784 96.714.222 68.113.047BRÜT KAR (ZARAR)260.048.000 266.723.784 96.714.222 68.113.047Genel Yönetim Giderleri-28.576.112 -15.357.875 -8.516.683 -4.868.446Pazarlama Giderleri-36.109.217 -27.778.213 -12.829.298 -9.145.614Araştırma ve Geliştirme Giderleri-12.400.763 -7.608.640 -4.237.093 -1.518.880Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.915.485 6.167.851 266.267 1.903.472Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -9.658.092 -2.658.798 -7.570.843 222.821ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)175.219.301 219.488.109 63.826.572 54.706.400Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler424.152 387.000 141.384 129.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-47.820 -50.330 -15.940 -15.940FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)175.595.633 219.824.779 63.952.016 54.819.460Finansman Gelirleri13.750.142 374.435 9.053.606 141.952Finansman Giderleri-62.489.791 -83.655.761 -23.127.082 -32.215.794SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)126.855.984 136.543.453 49.878.540 22.745.618Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri320.186 -25.729.202 -3.145.191 -5.036.860Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -2.024.966 -32.374.710 -1.901.132 -4.714.160Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 2.345.152 6.645.508 -1.244.059 -322.700SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)127.176.170 110.814.251 46.733.349 17.708.758DÖNEM KARI (ZARARI)127.176.170 110.814.251 46.733.349 17.708.758Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları127.176.170 110.814.251 46.733.349 17.708.758Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Yüz Adet Hisse Senedi(TL) 19 0,56000000 1,46000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.227.647 -351.216 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14b -1.573.906 -450.277 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler346.259 99.061Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi346.259 99.061Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar967.209 472.203Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.240.011 605.387Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)1.240.011 605.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-272.802 -133.184Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-272.802 -133.184DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-260.438 -351.216 472.203 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)126.915.732 110.463.035 47.205.552 17.708.758Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları126.915.732 110.463.035 47.205.552 17.708.758http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884110BIST