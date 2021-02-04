***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.857.033 -1.954.483 22.700.845 46.737.386 106.192.653 249.533.434 249.533.434Transferler8.058.458 57.046.850 -65.105.308Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-617.267 145.571.250 144.953.983 144.953.983Sermaye Arttırımı151.714.067 2.256.362 153.970.429 153.970.429Kar Payları-41.087.345 -41.087.345 -41.087.345Dönem Sonu Bakiyeler227.571.100 2.256.362 -2.571.750 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler227.571.100 2.256.362 -2.571.750 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501Transferler7.328.141 138.243.109 -145.571.250 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-299.815 8.541.316 188.330.967 196.572.468 196.572.468Kar Payları-6.912.155 -6.912.155 -6.912.155Dönem Sonu Bakiyeler227.571.100 2.256.362 -2.871.565 8.541.316 38.087.444 235.115.190 188.330.967 697.030.814 697.030.814Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-146.779.415 106.714.663Dönem Karı (Zararı)188.330.967 145.571.250Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)188.330.967 145.571.250Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler82.340.425 113.176.248Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25b-26-30b 23.110.205 13.601.221Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-237.943 346.881Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8a 838.190 658.096Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -1.076.133 -311.215Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.036.172 3.290.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 3.829.419 2.967.590Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22a 206.753 322.926Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler85.510.499 96.194.886Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.257.775 -1.668.445Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler87.768.274 97.863.331Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler485.728 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler31 485.728 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 -29.462.967 -184.942Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.101.269 -72.314İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-418.246.599 -100.916.341Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-284.357.909 -170.576.534Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-103.050.760 -2.262.623Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-153.266.283 10.271.187Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler126.781.651 18.483.384Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.806.540 3.134.106Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.159.838 40.034.139Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-147.575.207 157.831.157Alınan Faiz2.257.775 1.668.445Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -918.546 -473.468Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler8a 40.049 37.109Vergi İadeleri (Ödemeleri)-583.486 -52.348.580YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-273.579.105 -159.695.957Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları3 -57.860.398 -23.622.592Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.649.746 201.417Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14a-30 1.606.135 201.417Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 43.611 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-216.313.918 -136.138.817Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14a -214.121.003 -134.831.111Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -2.192.915 -1.307.706Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -1.054.535 -135.965FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI313.634.370 216.375.500Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 153.970.429Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 153.970.429Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 768.898.350 295.151.470Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -371.378.548 -85.210.904Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -11.944.107 -8.571.116Ödenen Temettüler-1.143.968 -41.087.345Ödenen Faiz7 -70.797.357 -97.877.034YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-106.724.150 163.394.206NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-106.724.150 163.394.206DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 176.941.069 13.546.863DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 70.216.919 176.941.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 70.222.264 176.954.772Ticari Alacaklar8a 751.740.136 431.752.861İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar34 1.005.511 228.047İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar750.734.625 431.524.814Diğer Alacaklar10a 22.024.438 533.428İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.024.438 533.428Türev Araçlar48.868.820 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 48.868.820 0Stoklar13 412.652.528 258.163.550Peşin Ödenmiş Giderler121.646.087 26.343.723İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 121.646.087 26.343.723Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 583.486 32.446.470Diğer Dönen Varlıklar32.145.454 11.816.731İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 32.145.454 11.816.731ARA TOPLAM1.459.883.213 938.011.535TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.459.883.213 938.011.535DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10a 446.428 163.162İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10a 446.428 163.162Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 5.221.772 2.170.970Maddi Duran Varlıklar14 393.352.539 197.432.408Kullanım Hakkı Varlıkları15 28.103.776 36.444.008Maddi Olmayan Duran Varlıklar69.369.257 10.321.922Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 47.335.178 38.995.161Ertelenmiş Vergi Varlığı32 29.946.481 1.885.612TOPLAM DURAN VARLIKLAR573.775.431 287.413.243TOPLAM VARLIKLAR2.033.658.644 1.225.424.778KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar894.459.973 249.257.102İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 894.459.973 249.257.102Banka Kredileri7 820.343.770 188.129.020Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 16.398.374 13.373.427İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 57.717.829 47.754.655Ticari Borçlar8b 217.457.232 83.252.957İlişkili Taraflara Ticari Borçlar34 6.033.082 10.061.092İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar211.424.150 73.191.865Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 13.350.691 7.410.691Diğer Borçlar10b 27.998.315 10.693.256İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.827.733 2.960.402İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar20.170.582 7.732.854Türev Araçlar485.728 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 485.728 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.997.040 3.872.245İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.997.040 3.872.245Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü227.555 30.801Kısa Vadeli Karşılıklar22a 4.672.182 3.277.402Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.777.817 2.589.790Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar894.365 687.612ARA TOPLAM1.161.648.716 357.794.454TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.161.648.716 357.794.454UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar157.447.473 344.867.162İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 157.447.473 344.867.162Banka Kredileri7 145.563.600 271.994.210Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 11.883.873 21.424.716İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 0 51.448.236Uzun Vadeli Karşılıklar11.161.823 9.064.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22b 11.161.823 9.064.208Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 6.369.818 6.328.453TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER174.979.114 360.259.823TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.336.627.830 718.054.277ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar697.030.814 507.370.501Ödenmiş Sermaye24a 227.571.100 227.571.100Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.256.362 2.256.362Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.871.565 -2.571.750Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.871.565 -2.571.750Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24c -2.871.565 -2.571.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.541.316 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)8.541.316 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24a 38.087.444 30.759.303Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları235.115.190 103.784.236Net Dönem Karı veya Zararı188.330.967 145.571.250TOPLAM ÖZKAYNAKLAR697.030.814 507.370.501TOPLAM KAYNAKLAR2.033.658.644 1.225.424.778Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25a 1.013.719.129 732.677.504Satışların Maliyeti25b -662.405.526 -419.081.256TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)351.313.603 313.596.248BRÜT KAR (ZARAR)351.313.603 313.596.248Genel Yönetim Giderleri26b -40.972.229 -22.735.517Pazarlama Giderleri26a -50.758.497 -37.609.511Araştırma ve Geliştirme Giderleri26c -18.269.154 -11.528.751Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 3.607.456 7.821.238Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -5.854.150 -4.273.201ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)239.067.029 245.270.506Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30a 1.979.252 516.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler30b -386.217 -63.760FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)240.660.064 245.722.746Finansman Gelirleri31a 12.300.346 2.720.379Finansman Giderleri31b -94.092.410 -103.056.817SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)158.868.000 145.386.308Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri29.462.967 184.942Dönem Vergi (Gideri) Geliri32 -227.555 -171.539Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32 29.690.522 356.481SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)188.330.967 145.571.250DÖNEM KARI (ZARARI)188.330.967 145.571.250Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları188.330.967 145.571.250Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Yüz Adet Adi Hisse Senedi (TL) 33 0,83000000 1,28000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-299.815 -617.267Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22b -374.769 -791.368Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler74.954 174.101Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi74.954 174.101Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.541.316 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.676.645 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)10.676.645 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.135.329 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-2.135.329 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.241.501 -617.267TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)196.572.468 144.953.983Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları196.572.468 144.953.983http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907527BIST