***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler227.571.100 2.256.362 -2.571.750 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501Transferler7.588.263 137.982.987 -145.571.250 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.980.379 67.573.534 69.553.913 69.553.913Kar Payları-6.912.155 -6.912.155 -6.912.155Dönem Sonu Bakiyeler227.571.100 2.256.362 -2.571.750 1.980.379 38.347.566 234.855.068 67.573.534 570.012.259 570.012.259Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler227.571.100 2.256.362 -2.871.565 8.541.316 38.087.444 235.115.190 188.330.967 697.030.814 697.030.814Transferler8.141.646 180.189.321 -188.330.967 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.444.110 75.051.687 81.495.797 81.495.797Kar Payları-3.057.856 -3.057.856 -3.057.856Dönem Sonu Bakiyeler227.571.100 2.256.362 -2.871.565 14.985.426 46.229.090 412.246.655 75.051.687 775.468.755 775.468.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-134.770.612 -66.025.771Dönem Karı (Zararı)75.051.687 67.573.534Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)75.051.687 67.573.534Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler39.621.658 27.033.884Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.018.862 5.519.934Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17.272 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6a 17.272 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.260.948 6.273.681Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.452.994 513.069Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13a -192.046 254.530Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 5.506.082Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36.775.773 16.972.539Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-581.895 -830.079Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37.357.668 17.802.618Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -7.433.926 -1.732.270Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.271 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-247.501.730 -161.192.614Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-241.308.821 -123.947.108Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.417.305 -66.026.814Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-111.768.301 -27.556.139Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler149.202.810 10.399.819Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)625.709 3.494.196Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.835.822 42.443.432Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-132.828.385 -66.585.196Alınan Faiz581.895 830.079Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -398.618 -148.197Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.125.504 -122.457YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.895.002 -37.910.153Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -23.622.592Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.616 1.192Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.616 1.192Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.913.618 -14.288.753Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -20.766.392 -14.270.971Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -147.226 -17.782FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI334.045.622 -31.280.509Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri477.368.466 556.535.108Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-119.197.326 -566.761.994Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.120.399 -3.259.172Ödenen Temettüler-363.453 0Ödenen Faiz-20.641.666 -17.794.451YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)178.380.008 -135.216.433NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)178.380.008 -135.216.433DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 70.216.919 176.941.069DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 248.596.927 41.724.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 248.745.908 70.222.264Ticari Alacaklar6a 993.031.685 751.740.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 960.074 1.005.511İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar992.071.611 750.734.625Diğer Alacaklar7a 12.172.245 22.024.438İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.172.245 22.024.438Türev Araçlar68.991.607 48.868.820Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar4 68.991.607 48.868.820Stoklar8 524.420.829 412.652.528Peşin Ödenmiş Giderler141.157.125 121.646.087İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler141.157.125 121.646.087Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 2.125.504 583.486Diğer Dönen Varlıklar42.228.639 32.145.454İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar42.228.639 32.145.454ARA TOPLAM2.032.873.542 1.459.883.213TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.032.873.542 1.459.883.213DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7a 556.734 446.428İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7a 556.734 446.428Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.869.181 5.221.772Maddi Duran Varlıklar9 406.751.852 393.352.539Kullanım Hakkı Varlıkları25.658.799 28.103.776Maddi Olmayan Duran Varlıklar117.996.102 116.704.435Şerefiye11 69.369.257 69.369.257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 48.626.845 47.335.178Peşin Ödenmiş Giderler22.920.900 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler22.920.900 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35.711.484 29.946.481TOPLAM DURAN VARLIKLAR614.465.052 573.775.431TOPLAM VARLIKLAR2.647.338.594 2.033.658.644KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.266.447.738 894.459.973İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.266.447.738 894.459.973Banka Kredileri5 1.258.375.941 820.343.770Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 8.071.797 16.398.374İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 0 57.717.829Ticari Borçlar6b 366.660.042 217.457.232İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 7.951.802 6.033.082İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar358.708.240 211.424.150Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13.976.400 13.350.691Diğer Borçlar7b 28.449.299 27.998.315İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.557.766 7.827.733İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.891.533 20.170.582Türev Araçlar0 485.728Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 485.728Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.548.273 2.997.040İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.548.273 2.997.040Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü80.628 227.555Kısa Vadeli Karşılıklar13a 5.218.078 4.672.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.515.759 3.777.817Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar702.319 894.365ARA TOPLAM1.684.380.458 1.161.648.716TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.684.380.458 1.161.648.716UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar169.779.831 157.447.473İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar169.779.831 157.447.473Banka Kredileri5 151.726.731 145.563.600Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 18.053.100 11.883.873Uzun Vadeli Karşılıklar11.478.257 11.161.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13b 11.478.257 11.161.823Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 6.231.293 6.369.818TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER187.489.381 174.979.114TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.871.869.839 1.336.627.830ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar775.468.755 697.030.814Ödenmiş Sermaye227.571.100 227.571.100Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.256.362 2.256.362Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.871.565 -2.871.565Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.871.565 -2.871.565Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.871.565 -2.871.565Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.985.426 8.541.316Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)14.985.426 8.541.316Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.229.090 38.087.444Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları412.246.655 235.115.190Net Dönem Karı veya Zararı75.051.687 188.330.967TOPLAM ÖZKAYNAKLAR775.468.755 697.030.814TOPLAM KAYNAKLAR2.647.338.594 2.033.658.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14a 436.559.394 269.906.354Satışların Maliyeti14b -294.790.426 -172.179.016TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)141.768.968 97.727.338BRÜT KAR (ZARAR)141.768.968 97.727.338Genel Yönetim Giderleri-14.672.850 -10.111.165Pazarlama Giderleri-15.929.185 -11.428.927Araştırma ve Geliştirme Giderleri-5.501.573 -4.028.207Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.184.346 7.558.386Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -24.086.982 -1.228.710ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)83.762.724 78.488.715Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler256.538 141.384Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-31.653 -15.940FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)83.987.609 78.614.159Finansman Gelirleri22.334.851 2.505.869Finansman Giderleri-38.704.699 -15.278.764SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)67.617.761 65.841.264Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.433.926 1.732.270Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -80.628 -66.547Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 7.514.554 1.798.817SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)75.051.687 67.573.534DÖNEM KARI (ZARARI)75.051.687 67.573.534Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları75.051.687 67.573.534Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Yüz Adet Hisse Senedi(TL) 18 0,33000000 0,30000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.444.110 1.980.379Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.055.136 1.980.379Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)8.055.136 1.980.379Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.611.026 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-1.611.026 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.444.110 1.980.379TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)81.495.797 69.553.913Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları81.495.797 69.553.913http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930676BIST