***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 18:16
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 83.235.986 -2.871.565 8.541.316 38.087.444 235.115.190 180.498.608 772.434.441 0 772.434.441
Diğer Düzeltmeler
16.911.740 627.466 -4.899.858 12.639.348 15.419.894 28.059.242
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.7 227.571.100 2.256.362 100.147.726 -2.871.565 627.466 8.541.316 38.087.444 230.215.332 180.498.608 785.073.789 15.419.894 800.493.683
Transferler
8.397.696 172.100.912 -180.498.608
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.453.220 2.011.937 -1.026.850 100.910.682 100.442.549 -515.476 99.927.073
Dönem Karı (Zararı)
100.910.682 100.910.682 -2.448.514 98.462.168
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.453.220 2.011.937 -1.026.850 -468.133 1.933.038 1.464.905
Sermaye Arttırımı
632.428.900 2.947.400 -232.428.900 402.947.400 402.947.400
Dönem Sonu Bakiyeler
2.7 860.000.000 5.203.762 100.147.726 -4.324.785 2.639.403 7.514.466 46.485.140 169.887.344 100.910.682 1.288.463.738 14.904.418 1.303.368.156
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.7 860.000.000 5.203.762 8.147.726 -7.685.734 8.810.764 16.381.837 46.485.140 172.945.200 319.390.940 1.429.679.635 16.894.580 1.446.574.215
Transferler
12.526.205 306.864.735 -319.390.940
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.659.266 2.789.559 -2.594.071 425.402.312 418.938.534 -3.295.071 415.643.463
Dönem Karı (Zararı)
425.402.312 425.402.312 -5.975.236 419.427.076
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.659.266 2.789.559 -2.594.071 -6.463.778 2.680.165 -3.783.613
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-28.000.000 -28.000.000 -28.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000.000 5.203.762 -19.852.274 -14.345.000 11.600.323 13.787.766 59.011.345 479.809.935 425.402.312 1.820.618.169 13.599.509 1.834.217.678
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.748.814.080 -380.584.918
Dönem Karı (Zararı)
419.427.076 98.462.168
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
419.427.076 98.462.168
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
443.183.157 115.761.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
37.710.445 22.585.307
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.009.904 17.273
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8a 107.955 17.273
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 7.901.949 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.770.257 2.514.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.179.626 2.810.784
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15a 590.631 -296.458
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
299.244.373 89.663.560
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.060.673 -10.539.231
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
311.305.046 100.202.791
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.281.374 342.694
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 89.899.434 1.140.509
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.732.630 -502.075
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.583.216.425 -603.400.180
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.578.718.994 -485.428.725
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.507.272 -40.842.108
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-760.274.898 -113.167.539
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.333.894 42.408.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.300.098 -1.560.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.681.465 -4.810.319
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.720.606.192 -389.176.418
Alınan Faiz
12.060.673 10.539.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.249.775 -1.040.921
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-39.121.347 -938.072
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8a 102.561 31.262
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-414.778.566 -73.802.670
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 -28.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.976.184 638.098
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.976.184 635.177
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-281.350.114 -51.519.868
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -254.426.097 -49.821.480
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -26.924.017 -1.698.388
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-97.615.005 -22.920.900
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-97.615.005 -22.920.900
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.789.631 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.755.862.487 827.346.533
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 402.947.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 3.811.935.880 869.779.593
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -756.878.625 -370.441.678
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 6.377.783
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -11.905.117 -5.791.797
Ödenen Faiz
-287.289.651 -75.524.768
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
592.269.841 372.958.945
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
592.269.841 372.958.945
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 107.077.183 78.792.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 699.347.024 451.751.480
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 699.701.878 107.447.303
Finansal Yatırımlar
5 10.789.631 0
Ticari Alacaklar
8a 3.236.301.921 1.654.632.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 85.648 523.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.236.216.273 1.654.108.550
Diğer Alacaklar
9a 1.015.422 3.561.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.015.422 3.561.437
Türev Araçlar
6 184.876.673 169.694.609
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
184.876.673 169.694.609
Stoklar
10 1.901.014.309 1.148.641.360
Peşin Ödenmiş Giderler
161.764.267 107.996.108
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21 1.801.289 870.800
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
159.962.978 107.125.308
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 6.794 1.079.923
Diğer Dönen Varlıklar
156.270.049 89.499.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
156.270.049 89.499.203
ARA TOPLAM
6.351.740.944 3.282.552.383
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.351.740.944 3.282.552.383
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
8a 5.462.195 8.623.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.462.195 8.623.198
Diğer Alacaklar
9a 1.445.660 851.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.445.660 851.455
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4.713.983 4.775.883
Maddi Duran Varlıklar
11 1.327.667.399 1.044.072.504
Kullanım Hakkı Varlıkları
46.292.638 43.014.887
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
339.604.691 294.956.738
Şerefiye
13 106.319.692 106.319.692
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 233.284.999 188.637.046
Peşin Ödenmiş Giderler
118.321.316 20.706.311
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21 110.786.374 11.789.746
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.534.942 8.916.565
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 34.001.734 31.248.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.877.509.616 1.448.249.128
TOPLAM VARLIKLAR
8.229.250.560 4.730.801.511
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.374.770.910 2.210.061.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.374.770.910 2.210.061.295
Banka Kredileri
7 5.097.871.404 2.195.583.914
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 19.481.507 14.477.381
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
257.417.999 0
Ticari Borçlar
8b 686.454.523 816.788.417
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 28.015.743 15.696.283
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
658.438.780 801.092.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
47.426.927 37.126.829
Diğer Borçlar
9b 16.093.251 26.276.907
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.076.334 6.930.792
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.016.917 19.346.115
Türev Araçlar
6 0 10.935.886
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.304.378 2.817.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.304.378 2.817.455
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 63.859.051 2.948.394
Kısa Vadeli Karşılıklar
15a 9.370.729 5.992.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.149.280 4.361.761
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.221.449 1.630.818
ARA TOPLAM
6.204.279.769 3.112.947.762
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.204.279.769 3.112.947.762
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.621.341 61.213.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 65.621.341 61.213.837
Banka Kredileri
7 34.740.200 30.245.588
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 30.881.141 30.968.249
Diğer Borçlar
9b 63.393.912 52.848.957
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9b-21 63.393.912 52.848.957
Uzun Vadeli Karşılıklar
15b 32.843.066 21.376.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
32.843.066 21.376.652
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 28.894.794 35.840.088
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
190.753.113 171.279.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.395.032.882 3.284.227.296
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.820.618.169 1.429.679.635
Ödenmiş Sermaye
860.000.000 860.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.203.762 5.203.762
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-19.852.274 8.147.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.345.000 -7.685.734
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.345.000 -7.685.734
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.345.000 -7.685.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.388.089 25.192.601
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.600.323 8.810.764
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.787.766 16.381.837
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59.011.345 46.485.140
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
479.809.935 172.945.200
Net Dönem Karı veya Zararı
425.402.312 319.390.940
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.599.509 16.894.580
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.834.217.678 1.446.574.215
TOPLAM KAYNAKLAR
8.229.250.560 4.730.801.511
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16a 2.530.419.764 897.721.406 1.452.141.010 461.162.011
Satışların Maliyeti
16b -1.491.777.249 -618.943.034 -851.842.581 -323.338.269
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.038.642.515 278.778.372 600.298.429 137.823.742
BRÜT KAR (ZARAR)
1.038.642.515 278.778.372 600.298.429 137.823.742
Genel Yönetim Giderleri
-74.406.614 -37.501.561 -42.144.059 -21.592.616
Pazarlama Giderleri
-84.931.466 -36.171.388 -52.075.156 -20.238.949
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-28.911.144 -14.770.277 -18.874.535 -8.305.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 21.476.003 3.389.990 12.628.550 1.075.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -163.017.537 -35.770.450 -105.287.345 -10.538.063
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
708.851.757 157.954.686 394.545.884 78.223.914
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.041.807 991.737 1.479.330 735.199
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-435.758 -70.302 -35.978 -38.649
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
712.457.806 158.876.121 395.989.236 78.920.464
Finansman Gelirleri
135.625.658 43.235.468 88.552.149 20.823.400
Finansman Giderleri
-338.756.954 -102.508.912 -198.127.997 -63.682.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
509.326.510 99.602.677 286.413.388 36.061.567
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-89.899.434 -1.140.509 -76.560.438 -9.741.503
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -100.025.210 -837.200 -65.536.141 -756.572
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 10.125.776 -303.309 -11.024.297 -8.984.931
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
419.427.076 98.462.168 209.852.950 26.320.064
DÖNEM KARI (ZARARI)
419.427.076 98.462.168 209.852.950 26.320.064
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.975.236 -2.448.514 -3.660.656 -1.589.319
Ana Ortaklık Payları
425.402.312 100.910.682 213.513.606 27.909.383
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Yüz Adet Adi Hisse Senedi (TL) 20 0,49000000 0,22000000 0,25000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.659.266 -1.453.220 -6.659.266 -1.453.220
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.324.082 -1.816.525 -8.324.082 -1.816.525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.664.816 363.305 1.664.816 363.305
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.664.816 363.305 1.664.816 363.305
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.875.653 2.918.125 840.579 -6.671.391
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.469.724 3.944.975 1.336.159 799.569
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
5.469.724 3.944.975 1.336.159 799.569
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.598.490 -917.598 -635.360 -8.972.734
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.598.490 -917.598 -635.360 -8.972.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.004.419 -109.252 139.780 1.501.774
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.004.419 -109.252 139.780 1.501.774
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.783.613 1.464.905 -5.818.687 -8.124.611
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
415.643.463 99.927.073 204.034.263 18.195.453
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.295.071 -515.476 -3.005.938 -1.197.527
Ana Ortaklık Payları
418.938.534 100.442.549 207.040.201 19.392.980
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052505
BIST