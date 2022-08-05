***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler227.571.100 2.256.362 83.235.986 -2.871.565 8.541.316 38.087.444 235.115.190 180.498.608 772.434.441 0 772.434.441Diğer Düzeltmeler16.911.740 627.466 -4.899.858 12.639.348 15.419.894 28.059.242Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.7 227.571.100 2.256.362 100.147.726 -2.871.565 627.466 8.541.316 38.087.444 230.215.332 180.498.608 785.073.789 15.419.894 800.493.683Transferler8.397.696 172.100.912 -180.498.608Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.453.220 2.011.937 -1.026.850 100.910.682 100.442.549 -515.476 99.927.073Dönem Karı (Zararı)100.910.682 100.910.682 -2.448.514 98.462.168Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.453.220 2.011.937 -1.026.850 -468.133 1.933.038 1.464.905Sermaye Arttırımı632.428.900 2.947.400 -232.428.900 402.947.400 402.947.400Dönem Sonu Bakiyeler2.7 860.000.000 5.203.762 100.147.726 -4.324.785 2.639.403 7.514.466 46.485.140 169.887.344 100.910.682 1.288.463.738 14.904.418 1.303.368.156Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.7 860.000.000 5.203.762 8.147.726 -7.685.734 8.810.764 16.381.837 46.485.140 172.945.200 319.390.940 1.429.679.635 16.894.580 1.446.574.215Transferler12.526.205 306.864.735 -319.390.940Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.659.266 2.789.559 -2.594.071 425.402.312 418.938.534 -3.295.071 415.643.463Dönem Karı (Zararı)425.402.312 425.402.312 -5.975.236 419.427.076Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.659.266 2.789.559 -2.594.071 -6.463.778 2.680.165 -3.783.613Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-28.000.000 -28.000.000 -28.000.000Dönem Sonu Bakiyeler860.000.000 5.203.762 -19.852.274 -14.345.000 11.600.323 13.787.766 59.011.345 479.809.935 425.402.312 1.820.618.169 13.599.509 1.834.217.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.748.814.080 -380.584.918Dönem Karı (Zararı)419.427.076 98.462.168Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)419.427.076 98.462.168Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler443.183.157 115.761.594Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler37.710.445 22.585.307Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.009.904 17.273Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8a 107.955 17.273Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 7.901.949 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.770.257 2.514.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.179.626 2.810.784Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15a 590.631 -296.458Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler299.244.373 89.663.560Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-12.060.673 -10.539.231Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler311.305.046 100.202.791Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.281.374 342.694Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 89.899.434 1.140.509Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.732.630 -502.075İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.583.216.425 -603.400.180Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.578.718.994 -485.428.725Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-117.507.272 -40.842.108Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-760.274.898 -113.167.539Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-130.333.894 42.408.511Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10.300.098 -1.560.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.681.465 -4.810.319Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.720.606.192 -389.176.418Alınan Faiz12.060.673 10.539.231Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.249.775 -1.040.921Vergi İadeleri (Ödemeleri)-39.121.347 -938.072Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8a 102.561 31.262YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-414.778.566 -73.802.670Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları3 -28.000.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.976.184 638.098Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.976.184 635.177Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.921Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-281.350.114 -51.519.868Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -254.426.097 -49.821.480Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -26.924.017 -1.698.388Verilen Nakit Avans ve Borçlar-97.615.005 -22.920.900Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-97.615.005 -22.920.900Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-10.789.631 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.755.862.487 827.346.533Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 402.947.400Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 3.811.935.880 869.779.593Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -756.878.625 -370.441.678İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 6.377.783Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -11.905.117 -5.791.797Ödenen Faiz-287.289.651 -75.524.768YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)592.269.841 372.958.945NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)592.269.841 372.958.945DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 107.077.183 78.792.535DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 699.347.024 451.751.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 699.701.878 107.447.303Finansal Yatırımlar5 10.789.631 0Ticari Alacaklar8a 3.236.301.921 1.654.632.440İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 85.648 523.890İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.236.216.273 1.654.108.550Diğer Alacaklar9a 1.015.422 3.561.437İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.015.422 3.561.437Türev Araçlar6 184.876.673 169.694.609Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar184.876.673 169.694.609Stoklar10 1.901.014.309 1.148.641.360Peşin Ödenmiş Giderler161.764.267 107.996.108İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21 1.801.289 870.800İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler159.962.978 107.125.308Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 6.794 1.079.923Diğer Dönen Varlıklar156.270.049 89.499.203İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar156.270.049 89.499.203ARA TOPLAM6.351.740.944 3.282.552.383TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.351.740.944 3.282.552.383DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8a 5.462.195 8.623.198İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.462.195 8.623.198Diğer Alacaklar9a 1.445.660 851.455İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.445.660 851.455Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.713.983 4.775.883Maddi Duran Varlıklar11 1.327.667.399 1.044.072.504Kullanım Hakkı Varlıkları46.292.638 43.014.887Maddi Olmayan Duran Varlıklar339.604.691 294.956.738Şerefiye13 106.319.692 106.319.692Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 233.284.999 188.637.046Peşin Ödenmiş Giderler118.321.316 20.706.311İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21 110.786.374 11.789.746İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.534.942 8.916.565Ertelenmiş Vergi Varlığı19 34.001.734 31.248.152TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.877.509.616 1.448.249.128TOPLAM VARLIKLAR8.229.250.560 4.730.801.511KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.374.770.910 2.210.061.295İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 5.374.770.910 2.210.061.295Banka Kredileri7 5.097.871.404 2.195.583.914Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 19.481.507 14.477.381İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları257.417.999 0Ticari Borçlar8b 686.454.523 816.788.417İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 28.015.743 15.696.283İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar658.438.780 801.092.134Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar47.426.927 37.126.829Diğer Borçlar9b 16.093.251 26.276.907İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.076.334 6.930.792İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.016.917 19.346.115Türev Araçlar6 0 10.935.886Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.304.378 2.817.455İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.304.378 2.817.455Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 63.859.051 2.948.394Kısa Vadeli Karşılıklar15a 9.370.729 5.992.579Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.149.280 4.361.761Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.221.449 1.630.818ARA TOPLAM6.204.279.769 3.112.947.762TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.204.279.769 3.112.947.762UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar65.621.341 61.213.837İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 65.621.341 61.213.837Banka Kredileri7 34.740.200 30.245.588Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 30.881.141 30.968.249Diğer Borçlar9b 63.393.912 52.848.957İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9b-21 63.393.912 52.848.957Uzun Vadeli Karşılıklar15b 32.843.066 21.376.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar32.843.066 21.376.652Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 28.894.794 35.840.088TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER190.753.113 171.279.534TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.395.032.882 3.284.227.296ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.820.618.169 1.429.679.635Ödenmiş Sermaye860.000.000 860.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.203.762 5.203.762Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-19.852.274 8.147.726Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.345.000 -7.685.734Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.345.000 -7.685.734Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.345.000 -7.685.734Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.388.089 25.192.601Yabancı Para Çevrim Farkları11.600.323 8.810.764Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)13.787.766 16.381.837Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler59.011.345 46.485.140Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları479.809.935 172.945.200Net Dönem Karı veya Zararı425.402.312 319.390.940Kontrol Gücü Olmayan Paylar13.599.509 16.894.580TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.834.217.678 1.446.574.215TOPLAM KAYNAKLAR8.229.250.560 4.730.801.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16a 2.530.419.764 897.721.406 1.452.141.010 461.162.011Satışların Maliyeti16b -1.491.777.249 -618.943.034 -851.842.581 -323.338.269TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.038.642.515 278.778.372 600.298.429 137.823.742BRÜT KAR (ZARAR)1.038.642.515 278.778.372 600.298.429 137.823.742Genel Yönetim Giderleri-74.406.614 -37.501.561 -42.144.059 -21.592.616Pazarlama Giderleri-84.931.466 -36.171.388 -52.075.156 -20.238.949Araştırma ve Geliştirme Giderleri-28.911.144 -14.770.277 -18.874.535 -8.305.283Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 21.476.003 3.389.990 12.628.550 1.075.083Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -163.017.537 -35.770.450 -105.287.345 -10.538.063ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)708.851.757 157.954.686 394.545.884 78.223.914Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.041.807 991.737 1.479.330 735.199Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-435.758 -70.302 -35.978 -38.649FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)712.457.806 158.876.121 395.989.236 78.920.464Finansman Gelirleri135.625.658 43.235.468 88.552.149 20.823.400Finansman Giderleri-338.756.954 -102.508.912 -198.127.997 -63.682.297SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)509.326.510 99.602.677 286.413.388 36.061.567Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-89.899.434 -1.140.509 -76.560.438 -9.741.503Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -100.025.210 -837.200 -65.536.141 -756.572Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 10.125.776 -303.309 -11.024.297 -8.984.931SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)419.427.076 98.462.168 209.852.950 26.320.064DÖNEM KARI (ZARARI)419.427.076 98.462.168 209.852.950 26.320.064Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.975.236 -2.448.514 -3.660.656 -1.589.319Ana Ortaklık Payları425.402.312 100.910.682 213.513.606 27.909.383Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Yüz Adet Adi Hisse Senedi (TL) 20 0,49000000 0,22000000 0,25000000 0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.659.266 -1.453.220 -6.659.266 -1.453.220Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.324.082 -1.816.525 -8.324.082 -1.816.525Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.664.816 363.305 1.664.816 363.305Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.664.816 363.305 1.664.816 363.305Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.875.653 2.918.125 840.579 -6.671.391Yabancı Para Çevrim Farkları5.469.724 3.944.975 1.336.159 799.569Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)5.469.724 3.944.975 1.336.159 799.569Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.598.490 -917.598 -635.360 -8.972.734Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.598.490 -917.598 -635.360 -8.972.734Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.004.419 -109.252 139.780 1.501.774Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.004.419 -109.252 139.780 1.501.774DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.783.613 1.464.905 -5.818.687 -8.124.611TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)415.643.463 99.927.073 204.034.263 18.195.453Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.295.071 -515.476 -3.005.938 -1.197.527Ana Ortaklık Payları418.938.534 100.442.549 207.040.201 19.392.980http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052505BIST