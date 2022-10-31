***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:15
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 83.235.986 -2.871.565 8.541.316 38.087.444 235.115.190 180.498.608 772.434.441 772.434.441
Diğer Düzeltmeler
16.911.740 627.466 -1.842.002 15.697.204 15.419.894 31.117.098
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2,7 227.571.100 2.256.362 100.147.726 -2.871.565 627.466 8.541.316 38.087.444 233.273.188 180.498.608 788.131.645 15.419.894 803.551.539
Transferler
8.397.696 172.100.912 -180.498.608
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.453.220 1.716.136 -4.026.530 183.968.704 180.205.090 -2.148.623 178.056.467
Dönem Karı (Zararı)
183.968.704 183.968.704 -3.797.459 180.171.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.453.220 1.716.136 -4.026.530 -3.763.614 1.648.836 -2.114.778
Sermaye Arttırımı
632.428.900 2.947.400 -232.428.900 402.947.400 402.947.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-92.000.000 -92.000.000 -92.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000.000 5.203.762 8.147.726 -4.324.785 2.343.602 4.514.786 46.485.140 172.945.200 183.968.704 1.279.284.135 13.271.271 1.292.555.406
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2,7 860.000.000 5.203.762 8.147.726 -7.685.734 8.810.764 16.381.837 46.485.140 172.945.200 319.390.940 1.429.679.635 16.894.580 1.446.574.215
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
12.526.205 306.864.735 -319.390.940
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.659.266 3.530.629 -10.225.735 615.948.460 602.594.088 -6.111.105 596.482.983
Dönem Karı (Zararı)
615.948.460 615.948.460 -9.503.278 606.445.182
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.659.266 3.530.629 -10.225.735 -13.354.372 3.392.173 -9.962.199
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-28.000.000 -28.000.000 -28.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000.000 5.203.762 -19.852.274 -14.345.000 12.341.393 6.156.102 59.011.345 479.809.935 615.948.460 2.004.273.723 10.783.475 2.015.057.198
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.315.566.580 -415.848.863
Dönem Karı (Zararı)
606.445.182 180.171.245
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
606.445.182 180.171.245
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
785.254.499 202.494.198
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
67.491.572 37.398.016
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.912.978 56.718
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8a 107.955 56.718
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 11.805.023
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.233.939 2.526.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.737.317 2.991.918
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15a 496.622 -465.416
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
598.587.243 161.134.946
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-29.061.059 -14.351.875
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
627.648.302 175.486.821
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.096.188 303.825
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 94.194.205 1.602.388
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.261.626 -528.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.633.033.885 -809.161.730
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.466.944.803 -732.434.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.254.936 35.183.240
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-834.907.539 -112.020.834
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-217.829.583 -1.959.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
34.018.499 3.730.947
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
884.477 -1.660.789
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.241.334.204 -426.496.287
Alınan Faiz
29.061.059 14.351.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.249.775 -1.968.249
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-102.150.220 -1.767.464
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8a 106.560 31.262
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-718.428.504 -438.417.706
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 -28.000.000 -92.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.610.920 709.712
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.610.920 706.791
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-550.580.723 -103.595.557
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -511.080.142 -101.100.362
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -39.500.581 -2.495.195
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-134.001.571 -243.531.861
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-134.001.571 -243.531.861
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.457.130
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.799.238.091 916.738.939
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
402.947.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 6.440.089.556 1.284.653.777
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.971.019.716 -621.959.924
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
9.847.832
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -27.247.317 -12.700.145
Ödenen Faiz
-642.584.432 -146.050.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
765.243.007 62.472.370
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
765.243.007 62.472.370
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 107.077.183 78.792.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 872.320.190 141.264.905
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 872.426.650 107.447.303
Finansal Yatırımlar
5 9.457.130
Ticari Alacaklar
8a 4.127.065.376 1.654.632.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 98.334 523.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.126.967.042 1.654.108.550
Diğer Alacaklar
9a 758.334 3.561.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
758.334 3.561.437
Türev Araçlar
6 187.018.188 169.694.609
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
187.018.188 169.694.609
Stoklar
10 1.971.743.876 1.148.641.360
Peşin Ödenmiş Giderler
138.414.682 107.996.108
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21 3.358.502 870.800
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
135.056.180 107.125.308
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 34.855 1.079.923
Diğer Dönen Varlıklar
210.570.793 89.499.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
210.570.793 89.499.203
ARA TOPLAM
7.517.489.884 3.282.552.383
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.517.489.884 3.282.552.383
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
8a 2.920.550 8.623.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.920.550 8.623.198
Diğer Alacaklar
9a 1.499.253 851.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.499.253 851.455
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4.683.033 4.775.883
Maddi Duran Varlıklar
11 1.617.149.237 1.044.072.504
Kullanım Hakkı Varlıkları
99.634.607 43.014.887
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
350.417.240 294.956.738
Şerefiye
13 106.319.692 106.319.692
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 244.097.548 188.637.046
Peşin Ödenmiş Giderler
154.707.882 20.706.311
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21 94.206.529 11.789.746
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
60.501.353 8.916.565
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 54.790.808 31.248.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.285.802.610 1.448.249.128
TOPLAM VARLIKLAR
9.803.292.494 4.730.801.511
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.822.308.441 2.210.061.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.822.308.441 2.210.061.295
Banka Kredileri
7 5.036.952.361 2.195.583.914
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 43.246.258 14.477.381
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
1.742.109.822
Ticari Borçlar
8b 598.958.834 816.788.417
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 38.168.667 15.696.283
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
560.790.167 801.092.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
71.145.328 37.126.829
Diğer Borçlar
9b 20.198.880 26.276.907
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.181.268 6.930.792
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.017.612 19.346.115
Türev Araçlar
6 10.935.886
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10.935.886
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.516.298 2.817.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.516.298 2.817.455
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 17.709.391 2.948.394
Kısa Vadeli Karşılıklar
15a 10.620.932 5.992.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.493.492 4.361.761
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.127.440 1.630.818
ARA TOPLAM
7.550.458.104 3.112.947.762
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.550.458.104 3.112.947.762
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
98.876.117 61.213.837
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 98.876.117 61.213.837
Banka Kredileri
7 36.279.000 30.245.588
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 62.597.117 30.968.249
Diğer Borçlar
9b 66.929.669 52.848.957
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9b-21 66.929.669 52.848.957
Uzun Vadeli Karşılıklar
15b 36.056.545 21.376.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
36.056.545 21.376.652
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 35.914.861 35.840.088
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
237.777.192 171.279.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.788.235.296 3.284.227.296
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.004.273.723 1.429.679.635
Ödenmiş Sermaye
860.000.000 860.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.203.762 5.203.762
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-19.852.274 8.147.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.345.000 -7.685.734
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.345.000 -7.685.734
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.345.000 -7.685.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.497.495 25.192.601
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.341.393 8.810.764
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.156.102 16.381.837
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59.011.345 46.485.140
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
479.809.935 172.945.200
Net Dönem Karı veya Zararı
615.948.460 319.390.940
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.783.475 16.894.580
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.015.057.198 1.446.574.215
TOPLAM KAYNAKLAR
9.803.292.494 4.730.801.511
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16a 4.060.633.576 1.423.742.255 1.530.213.812 526.020.849
Satışların Maliyeti
16b -2.371.814.770 -945.054.327 -880.037.521 -326.111.293
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.688.818.806 478.687.928 650.176.291 199.909.556
BRÜT KAR (ZARAR)
1.688.818.806 478.687.928 650.176.291 199.909.556
Genel Yönetim Giderleri
-122.072.036 -55.241.533 -47.665.422 -17.739.972
Pazarlama Giderleri
-146.110.359 -53.809.649 -61.178.893 -17.638.261
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-56.847.250 -22.319.413 -27.936.106 -7.549.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 31.786.197 3.954.458 10.310.194 564.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -196.556.436 -36.907.426 -33.538.899 -1.136.976
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.199.018.922 314.364.365 490.167.165 156.409.679
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.598.195 1.206.059 1.556.388 214.322
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-502.415 -114.128 -66.657 -43.826
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.204.114.702 315.456.296 491.656.896 156.580.175
Finansman Gelirleri
172.307.096 47.907.135 36.681.438 4.671.667
Finansman Giderleri
-675.782.411 -181.589.798 -337.025.457 -79.080.886
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
700.639.387 181.773.633 191.312.877 82.170.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-94.194.205 -1.602.388 -4.294.771 -461.879
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -116.876.362 -1.489.343 -16.851.152 -652.143
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 22.682.157 -113.045 12.556.381 190.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
606.445.182 180.171.245 187.018.106 81.709.077
DÖNEM KARI (ZARARI)
606.445.182 180.171.245 187.018.106 81.709.077
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.503.278 -3.797.459 -3.528.042 -1.348.945
Ana Ortaklık Payları
615.948.460 183.968.704 190.546.148 83.058.022
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Yüz Adet Adi Hisse Senedi (TL) 20 0,72000000 0,30000000 0,22000000 0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.659.266 -1.453.220 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.324.082 -1.816.525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.664.816 363.305 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.664.816 363.305
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.302.933 -661.558 -6.178.586 -3.579.683
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
6.922.802 3.364.972 1.453.078 -580.003
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
6.922.802 3.364.972 1.453.078 -580.003
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.382.675 -4.813.286 -9.784.185 -3.895.688
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-13.382.675 -4.813.286 -9.784.185 -3.895.688
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.156.940 786.756 2.152.521 896.008
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
3.156.940 786.756 2.152.521 896.008
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.962.199 -2.114.778 -6.178.586 -3.579.683
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
596.482.983 178.056.467 180.839.520 78.129.394
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.111.105 -2.148.623 -2.816.034 -1.633.147
Ana Ortaklık Payları
602.594.088 180.205.090 183.655.554 79.762.541
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075438
BIST