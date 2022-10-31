***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler227.571.100 2.256.362 83.235.986 -2.871.565 8.541.316 38.087.444 235.115.190 180.498.608 772.434.441 772.434.441Diğer Düzeltmeler16.911.740 627.466 -1.842.002 15.697.204 15.419.894 31.117.098Düzeltmelerden Sonraki Tutar2,7 227.571.100 2.256.362 100.147.726 -2.871.565 627.466 8.541.316 38.087.444 233.273.188 180.498.608 788.131.645 15.419.894 803.551.539Transferler8.397.696 172.100.912 -180.498.608Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.453.220 1.716.136 -4.026.530 183.968.704 180.205.090 -2.148.623 178.056.467Dönem Karı (Zararı)183.968.704 183.968.704 -3.797.459 180.171.245Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.453.220 1.716.136 -4.026.530 -3.763.614 1.648.836 -2.114.778Sermaye Arttırımı632.428.900 2.947.400 -232.428.900 402.947.400 402.947.400Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-92.000.000 -92.000.000 -92.000.000Dönem Sonu Bakiyeler860.000.000 5.203.762 8.147.726 -4.324.785 2.343.602 4.514.786 46.485.140 172.945.200 183.968.704 1.279.284.135 13.271.271 1.292.555.406Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2,7 860.000.000 5.203.762 8.147.726 -7.685.734 8.810.764 16.381.837 46.485.140 172.945.200 319.390.940 1.429.679.635 16.894.580 1.446.574.215Diğer DüzeltmelerTransferler12.526.205 306.864.735 -319.390.940Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.659.266 3.530.629 -10.225.735 615.948.460 602.594.088 -6.111.105 596.482.983Dönem Karı (Zararı)615.948.460 615.948.460 -9.503.278 606.445.182Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.659.266 3.530.629 -10.225.735 -13.354.372 3.392.173 -9.962.199Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-28.000.000 -28.000.000 -28.000.000Dönem Sonu Bakiyeler860.000.000 5.203.762 -19.852.274 -14.345.000 12.341.393 6.156.102 59.011.345 479.809.935 615.948.460 2.004.273.723 10.783.475 2.015.057.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.315.566.580 -415.848.863Dönem Karı (Zararı)606.445.182 180.171.245Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)606.445.182 180.171.245Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler785.254.499 202.494.198Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler67.491.572 37.398.016Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.912.978 56.718Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8a 107.955 56.718Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 11.805.023Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.233.939 2.526.502Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.737.317 2.991.918Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15a 496.622 -465.416Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler598.587.243 161.134.946Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-29.061.059 -14.351.875Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler627.648.302 175.486.821Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.096.188 303.825Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 94.194.205 1.602.388Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.261.626 -528.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.633.033.885 -809.161.730Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.466.944.803 -732.434.312Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-148.254.936 35.183.240Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-834.907.539 -112.020.834Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-217.829.583 -1.959.982Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)34.018.499 3.730.947Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler884.477 -1.660.789Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.241.334.204 -426.496.287Alınan Faiz29.061.059 14.351.875Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.249.775 -1.968.249Vergi İadeleri (Ödemeleri)-102.150.220 -1.767.464Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8a 106.560 31.262YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-718.428.504 -438.417.706Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları3 -28.000.000 -92.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.610.920 709.712Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.610.920 706.791Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.921Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-550.580.723 -103.595.557Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -511.080.142 -101.100.362Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -39.500.581 -2.495.195Verilen Nakit Avans ve Borçlar-134.001.571 -243.531.861Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-134.001.571 -243.531.861Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-9.457.130FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.799.238.091 916.738.939Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri402.947.400Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 6.440.089.556 1.284.653.777Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -1.971.019.716 -621.959.924İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış9.847.832Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -27.247.317 -12.700.145Ödenen Faiz-642.584.432 -146.050.001YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)765.243.007 62.472.370NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)765.243.007 62.472.370DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 107.077.183 78.792.535DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 872.320.190 141.264.905Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 872.426.650 107.447.303Finansal Yatırımlar5 9.457.130Ticari Alacaklar8a 4.127.065.376 1.654.632.440İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 98.334 523.890İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.126.967.042 1.654.108.550Diğer Alacaklar9a 758.334 3.561.437İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar758.334 3.561.437Türev Araçlar6 187.018.188 169.694.609Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar187.018.188 169.694.609Stoklar10 1.971.743.876 1.148.641.360Peşin Ödenmiş Giderler138.414.682 107.996.108İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21 3.358.502 870.800İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler135.056.180 107.125.308Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 34.855 1.079.923Diğer Dönen Varlıklar210.570.793 89.499.203İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar210.570.793 89.499.203ARA TOPLAM7.517.489.884 3.282.552.383TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.517.489.884 3.282.552.383DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8a 2.920.550 8.623.198İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.920.550 8.623.198Diğer Alacaklar9a 1.499.253 851.455İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.499.253 851.455Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.683.033 4.775.883Maddi Duran Varlıklar11 1.617.149.237 1.044.072.504Kullanım Hakkı Varlıkları99.634.607 43.014.887Maddi Olmayan Duran Varlıklar350.417.240 294.956.738Şerefiye13 106.319.692 106.319.692Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 244.097.548 188.637.046Peşin Ödenmiş Giderler154.707.882 20.706.311İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21 94.206.529 11.789.746İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler60.501.353 8.916.565Ertelenmiş Vergi Varlığı19 54.790.808 31.248.152TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.285.802.610 1.448.249.128TOPLAM VARLIKLAR9.803.292.494 4.730.801.511KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.822.308.441 2.210.061.295İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 6.822.308.441 2.210.061.295Banka Kredileri7 5.036.952.361 2.195.583.914Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 43.246.258 14.477.381İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları1.742.109.822Ticari Borçlar8b 598.958.834 816.788.417İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 38.168.667 15.696.283İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar560.790.167 801.092.134Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar71.145.328 37.126.829Diğer Borçlar9b 20.198.880 26.276.907İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.181.268 6.930.792İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.017.612 19.346.115Türev Araçlar6 10.935.886Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10.935.886Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.516.298 2.817.455İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.516.298 2.817.455Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 17.709.391 2.948.394Kısa Vadeli Karşılıklar15a 10.620.932 5.992.579Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.493.492 4.361.761Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.127.440 1.630.818ARA TOPLAM7.550.458.104 3.112.947.762TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.550.458.104 3.112.947.762UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar98.876.117 61.213.837İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 98.876.117 61.213.837Banka Kredileri7 36.279.000 30.245.588Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 62.597.117 30.968.249Diğer Borçlar9b 66.929.669 52.848.957İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9b-21 66.929.669 52.848.957Uzun Vadeli Karşılıklar15b 36.056.545 21.376.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar36.056.545 21.376.652Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 35.914.861 35.840.088TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER237.777.192 171.279.534TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.788.235.296 3.284.227.296ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.004.273.723 1.429.679.635Ödenmiş Sermaye860.000.000 860.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.203.762 5.203.762Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-19.852.274 8.147.726Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.345.000 -7.685.734Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.345.000 -7.685.734Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.345.000 -7.685.734Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.497.495 25.192.601Yabancı Para Çevrim Farkları12.341.393 8.810.764Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)6.156.102 16.381.837Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler59.011.345 46.485.140Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları479.809.935 172.945.200Net Dönem Karı veya Zararı615.948.460 319.390.940Kontrol Gücü Olmayan Paylar10.783.475 16.894.580TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.015.057.198 1.446.574.215TOPLAM KAYNAKLAR9.803.292.494 4.730.801.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16a 4.060.633.576 1.423.742.255 1.530.213.812 526.020.849Satışların Maliyeti16b -2.371.814.770 -945.054.327 -880.037.521 -326.111.293TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.688.818.806 478.687.928 650.176.291 199.909.556BRÜT KAR (ZARAR)1.688.818.806 478.687.928 650.176.291 199.909.556Genel Yönetim Giderleri-122.072.036 -55.241.533 -47.665.422 -17.739.972Pazarlama Giderleri-146.110.359 -53.809.649 -61.178.893 -17.638.261Araştırma ve Geliştirme Giderleri-56.847.250 -22.319.413 -27.936.106 -7.549.136Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 31.786.197 3.954.458 10.310.194 564.468Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -196.556.436 -36.907.426 -33.538.899 -1.136.976ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.199.018.922 314.364.365 490.167.165 156.409.679Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.598.195 1.206.059 1.556.388 214.322Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-502.415 -114.128 -66.657 -43.826FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.204.114.702 315.456.296 491.656.896 156.580.175Finansman Gelirleri172.307.096 47.907.135 36.681.438 4.671.667Finansman Giderleri-675.782.411 -181.589.798 -337.025.457 -79.080.886SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)700.639.387 181.773.633 191.312.877 82.170.956Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-94.194.205 -1.602.388 -4.294.771 -461.879Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -116.876.362 -1.489.343 -16.851.152 -652.143Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 22.682.157 -113.045 12.556.381 190.264SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)606.445.182 180.171.245 187.018.106 81.709.077DÖNEM KARI (ZARARI)606.445.182 180.171.245 187.018.106 81.709.077Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-9.503.278 -3.797.459 -3.528.042 -1.348.945Ana Ortaklık Payları615.948.460 183.968.704 190.546.148 83.058.022Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Yüz Adet Adi Hisse Senedi (TL) 20 0,72000000 0,30000000 0,22000000 0,10000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.659.266 -1.453.220 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.324.082 -1.816.525Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.664.816 363.305 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.664.816 363.305Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.302.933 -661.558 -6.178.586 -3.579.683Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları6.922.802 3.364.972 1.453.078 -580.003Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)6.922.802 3.364.972 1.453.078 -580.003Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.382.675 -4.813.286 -9.784.185 -3.895.688Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-13.382.675 -4.813.286 -9.784.185 -3.895.688Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.156.940 786.756 2.152.521 896.008Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi3.156.940 786.756 2.152.521 896.008DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.962.199 -2.114.778 -6.178.586 -3.579.683TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)596.482.983 178.056.467 180.839.520 78.129.394Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.111.105 -2.148.623 -2.816.034 -1.633.147Ana Ortaklık Payları602.594.088 180.205.090 183.655.554 79.762.541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075438BIST