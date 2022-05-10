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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.05.2022 18:44
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.05.2022
Genel Kurul Tarihi 03.06.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze OSB Mahallesi 700.Sk. No: 711 / 1 P.K. 41400 Gebze / KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.000.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve Yönetim Kurulu'na 2022-2026 Yılları (5 yıl) için geçerli olacak şekilde Sermaye Artırım yetkisi verilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması,
4 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet Yazısı.pdf - İlan Metni
EK: 2 2022 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2022 Extraordinary General Assembly Invitation Letter.pdf - İlan Metni
EK: 4 2022 Extraordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Gündem maddelerini ve Vekaletname Formu'nu içeren 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028669


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Yarım 2.962 3.040 15,90  
Çeyrek 1.486 1.520 7,95  
Gümüş.Ons 21,56 21,60 -0,23  
Gümüş Gr. 10,61 10,62 0,04  
B. Petrol 104 104 -2,32  
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