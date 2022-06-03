***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 10.05.2022Genel Kurul Tarihi 03.06.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2022Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe GEBZEAdres Gebze OSB Mahallesi 700.Sk. No: 711 / 1 P.K. 41400 Gebze / KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.000.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve Yönetim Kurulu'na 2022-2026 Yılları (5 yıl) için geçerli olacak şekilde Sermaye Artırım yetkisi verilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması,4 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Meeting Minute.pdf - TutanakEK: 4 List Of Attendants.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034682BIST