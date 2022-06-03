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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.06.2022 18:50
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.05.2022
Genel Kurul Tarihi 03.06.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze OSB Mahallesi 700.Sk. No: 711 / 1 P.K. 41400 Gebze / KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.000.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve Yönetim Kurulu'na 2022-2026 Yılları (5 yıl) için geçerli olacak şekilde Sermaye Artırım yetkisi verilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması,
4 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Meeting Minute.pdf - Tutanak
EK: 4 List Of Attendants.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034682


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Yarım 3.168 3.251 9,62  
Çeyrek 1.589 1.625 4,81  
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