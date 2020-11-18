***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.11.2020 17:21
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine Yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın Şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi, bu hususlarda gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889094
BIST
17:131.284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 24,27
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
17:137,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
17:139,1647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0269
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
17:13466,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,36
|Açılış
|: 466,12
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler17:13
|YYAPI
|1,32
|140.230.980
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|65.671.592
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.724.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.936.445
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,56
|394.757.277
|% -8,51
|
|MEPET
|3,20
|72.855.149
|% -6,98
|
|GARAN
|8,75
|6.518.099.938
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,86
|3.059.862.691
|% 7,12
|
|KRDMD
|4,59
|2.642.490.515
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,22
|1.572.225.352
|% 3,84
|
|THYAO
|11,65
|1.229.131.161
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,86
|3.059.862.691
|% 7,12
|
|GARAN
|8,75
|6.518.099.938
|% 3,92
|
|KRDMD
|4,59
|2.642.490.515
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,49
|470.299.610
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,93
|551.347.744
|% 1,05
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7186
|7,7224
|% 0,30
|
|Euro
|9,1607
|9,1647
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,2175
|10,2687
|% 0,43
|
|Frank
|8,4346
|8,4854
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0528
|2,0631
|% 0,30
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-3,82
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-43,00
|
|Tam
|3.080
|3.159
|-32,24
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|-15,60
|
|Çeyrek
|747
|764
|-7,80
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,52
|44,52
|0,77
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:27YYAPI
Yüzde 10.00 oranında artışla 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 349, 376 adet işlem
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 4 artarak (% 2.32 ) 1, 163
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, YGYO, BERA, KAPLM, KRDMD, MARKA, KENT, LINK, YYAPI, CASA
-
17:26
BERA, KRDMD, ISDMR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
SNGYO, ISATR, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında