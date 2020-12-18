***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Tavanı Son Geçerlilik TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Satış Türünün sehven yanlış yazılmasıYetkili Organ Karar Tarihi 18.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.12.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.12.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893872BIST