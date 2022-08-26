***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Tavanı Son Geçerlilik TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.07.2022İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.07.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.08.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.08.2023Ek Açıklamalarİhraç tavanı limit başvurumuz SPK tarafından 25.08.2022 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058657BIST