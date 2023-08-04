***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Tavanı Son Geçerlilik TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Tavanı tutar değişikliğiYetkili Organ Karar Tarihi 21.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.07.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.08.2024Ek Açıklamalarİhraç tavanı limit başvurumuz SPK tarafından 03.08.2023 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181106BIST