***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









aki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır.Raporun sonuç kısmı"2021 yılında, bağlı ortaklığımız FERBİS Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Şirketimiz arasında yaygın ve süreklilik arz eden, hammadde, ambalaj ve mamul satışı konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışlar içindeki payının %10'u aşması ve 2022 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörülmekte olup söz konusu işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir." şeklindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001331BIST