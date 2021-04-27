***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış sermayesinin 400.000.000 TL nakit karşılığı, 232.428.899,86 TL iç kaynaklardan olmak üzere 227.571.100,14 TL' den 860.000.000 TL' ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 632.428.899,86 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 22.04.2021 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 22.04.2021 tarih ve 2021/21 sayılı Haftalık SPK Bülteninde yayımlanmıştır.Ek'te onaylı izahname sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931328BIST