***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
27.04.2021 16:52
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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31.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış sermayesinin 400.000.000 TL nakit karşılığı, 232.428.899,86 TL iç kaynaklardan olmak üzere 227.571.100,14 TL' den 860.000.000 TL' ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 632.428.899,86 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 22.04.2021 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 22.04.2021 tarih ve 2021/21 sayılı Haftalık SPK Bülteninde yayımlanmıştır.
Ek'te onaylı izahname sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931328
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
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|: 1.382
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|76,45
|53.841.829
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.926.988
|% 10,00
|
|BAYRK
|12,54
|35.305.866
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.480.488
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.742.056
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.060.972
|% -10,00
|
|DESA
|16,84
|30.529.485
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.458.273
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.682.138
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|651.214
|% -9,91
|
|SASA
|36,68
|1.489.873.549
|% 5,31
|
|EREGL
|19,45
|1.389.435.956
|% 0,67
|
|THYAO
|11,93
|1.150.732.918
|% 1,71
|
|GARAN
|7,12
|931.850.718
|% -0,28
|
|GWIND
|5,25
|824.951.413
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,08
|348.043.496
|% -0,95
|
|GWIND
|5,25
|824.951.413
|% -6,58
|
|GARAN
|7,12
|931.850.718
|% -0,28
|
|TSKB
|1,20
|139.292.829
|% -1,64
|
|PETKM
|6,52
|672.956.835
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2240
|8,2278
|% -0,52
|
|Euro
|9,9350
|9,9456
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,3927
|11,4499
|% -0,62
|
|Frank
|8,9584
|9,0123
|% -0,58
|
|Riyal
|2,1833
|2,1943
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,48
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,00
|
|B. Petrol
|65,49
|65,49
|0,46
|
Seans Raporu
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