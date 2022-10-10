***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2022 (SPK Onayına Sunulan İzahname tarihi)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 3.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 860.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.290.000.000 TL nakit karşılığı, 380.000.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 860.000.000 TL'den 2.530.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyleartırılacak 1.670.000.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye PiyasasıKurulu tarafından yapılan 06.10.2022 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 06.10.2022 tarih ve 2022/54 sayılı SPKBülteninde yayımlanmıştır.Onaylı izahname ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070247BIST