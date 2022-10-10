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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

10.10.2022 18:22
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2022 (SPK Onayına Sunulan İzahname tarihi)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 3.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 860.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.290.000.000  TL nakit karşılığı, 380.000.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 860.000.000 TL'den 2.530.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle 
artırılacak 1.670.000.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından yapılan 06.10.2022 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 06.10.2022 tarih ve 2022/54 sayılı SPK 
Bülteninde yayımlanmıştır.
Onaylı izahname ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070247


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