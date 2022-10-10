***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
10.10.2022 18:22
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2022 (SPK Onayına Sunulan İzahname tarihi)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 3.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 860.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.290.000.000 TL nakit karşılığı, 380.000.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 860.000.000 TL'den 2.530.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle
artırılacak 1.670.000.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından yapılan 06.10.2022 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 06.10.2022 tarih ve 2022/54 sayılı SPK
Bülteninde yayımlanmıştır.
Onaylı izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070247
BIST
18:053.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,43
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
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3.602
En Düşük
3.565
18:0518,5816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0344
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
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18,6724
En Düşük
18,5205
18:0518,0592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0425
|Açılış
|: 18,0600
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|Önceki Kapanış
|: 18,1400
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18,1648
En Düşük
17,9996
18:05996,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -18,23
|Açılış
|: 996,30
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|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
995,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|82,50
|1.200.903.680
|% 10,00
|
|INVEO
|19,80
|86.345.463
|% 10,00
|
|SEYKM
|7,48
|81.015.836
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|95.046.831
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.548.718
|% 9,99
|
|MARTI
|4,50
|144.688.537
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.368.943
|% -9,90
|
|PRDGS
|4,37
|101.899.034
|% -5,62
|
|MOBTL
|2,87
|184.421.131
|% -5,59
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 2,32
|
|ASELS
|32,78
|3.389.445.695
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
|% -1,49
|
|SISE
|30,04
|2.353.848.514
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 9,17
|
|TSKB
|2,38
|350.794.356
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5698
|18,5810
|% -0,19
|
|Euro
|18,0422
|18,0585
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,4890
|20,5918
|% -0,44
|
|Frank
|18,5117
|18,6232
|% -0,70
|
|Riyal
|4,9272
|4,9519
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|-26,61
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-17,51
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.708
|6.782
|-149,00
|
|Yarım
|3.269
|3.316
|-72,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.657
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,64
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,32
|
|B. Petrol
|95,91
|95,91
|-2,01
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