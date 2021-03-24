***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kar Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 17.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)HEKTS, TRAHEKTS91E4 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)HEKTS, TRAHEKTS91E4 0 0Ek Açıklamalar24.03.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında2020 Yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin 17.02.2021 tarihinde alınan Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararının kabul edilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 GK2020_KarDagitim Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 227.571.100,142. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 38.087.444,41* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 158.868.000 162.832.923,714. Vergiler ( - ) 29.462.967 05. Net Dönem Kârı 188.330.967 162.832.923,716. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 8.141.646,19 8.141.646,198. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 180.189.320,81 154.691.277,52Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 180.189.320,81 154.691.277,529. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.094.006,55 1.094.006,5510. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 181.283.327,36 155.785.284,0711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 3.057.855,66 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 177.131.465,15 154.691.277,5220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında1- Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 31.12.2020 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımızda oluşan 162.832.923,71 TL Dönem Karından, Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 8.141.646,19 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 154.691.277,52 TL net dağıtılabilir kâr kalmaktadır.2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan mali tablolarda ise 31.12.2020 tarihi itibariyle oluşan 188.330.967 TL dönem karından Kurumlar Vergisi ve Ertelenmiş Vergi Gideri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 8.141.646,19 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 180.189.320,81 TL net dağıtılabilir kâr kalmaktadır.3- 2020 yılı hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla,Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle 2020 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ve İmtiyazlı Pay Sahiplerine dağıtılan Temettü ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere kaydedilmesine,4- Bu şekliyle Kâr Dağıtım Teklifinin 24 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920244BIST