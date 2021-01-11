***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvuru TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 (Dörtyüzmilyon) TL'den 1.000.000.000 (Birmilyar) TL'ye çıkarılması için Esas Sözleşme 7.Maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 11/01/2021 tarih ve 35009 kayıt numarası ile başvuruda bulunulmuşturSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900355BIST