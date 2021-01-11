***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.01.2021 16:48
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvuru Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 (Dörtyüzmilyon) TL'den 1.000.000.000 (Birmilyar) TL'ye çıkarılması için Esas Sözleşme 7.Maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 11/01/2021 tarih ve 35009 kayıt numarası ile başvuruda bulunulmuştur
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900355
BIST
17:231.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -12,50
|Açılış
|: 1.540
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|Önceki Kapanış
|: 1.541
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1.557
En Düşük
1.522
17:237,5038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1306
|Açılış
|: 7,5050
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|Önceki Kapanış
|: 7,3500
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7,5233
En Düşük
7,3310
17:239,1253
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0997
|Açılış
|: 9,1100
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|Önceki Kapanış
|: 9,0000
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9,1437
En Düşük
8,9378
17:23442,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 4,79
|Açılış
|: 442,91
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|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:21
|TURGG
|146,30
|103.756.375
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|140.576.836
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|270.916.989
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.066.497
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.243.887
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,80
|3.212.633.377
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,49
|1.827.136.186
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,62
|1.139.902.321
|% 0,62
|
|TCELL
|16,83
|1.039.462.199
|% -0,12
|
|KOZAA
|17,16
|960.514.766
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,49
|1.827.136.186
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,36
|256.190.012
|% -2,86
|
|VAKBN
|4,87
|684.579.987
|% -2,01
|
|ODAS
|3,92
|521.708.919
|% -1,26
|
|ALBRK
|1,93
|201.218.088
|% -1,03
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5055
|7,5108
|% 1,87
|
|Euro
|9,1234
|9,1335
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,0851
|10,1356
|% 1,15
|
|Frank
|8,3922
|8,4427
|% 1,16
|
|Riyal
|1,9963
|2,0064
|% 1,89
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-10,27
|
|Altın Gr.
|442
|443
|4,45
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,83
|
Seans Raporu
17:21
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Yüzde -7.34 oranında düşüşle 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 584 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 3 kaybederek (% -0.89 ) 1, 371
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