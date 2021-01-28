***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvurusu-OnayYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.01.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz 29/12/2020 tarihli Özel Durum açıklamasında da belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile Şirketimize verilmiş bulunan kayıtlı sermaye tavanımızın 1.000.000.000 (Birmilyar) TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin olarakŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 7'nci maddesinin ekli tadil metninin değiştirilmesi için yaptığımız başvuru T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/01/2021 tarih E-29833736-110.04.04-432 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 25/01/2021 tarih E-50035491-431.04 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme tadil metni onayı ekte olup ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905336BIST