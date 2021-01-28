***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.01.2021 16:02
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvurusu-Onay
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 29/12/2020 tarihli Özel Durum açıklamasında da belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile Şirketimize verilmiş bulunan kayıtlı sermaye tavanımızın 1.000.000.000 (Birmilyar) TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin olarak
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 7'nci maddesinin ekli tadil metninin değiştirilmesi için yaptığımız başvuru T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/01/2021 tarih E-29833736-110.04.04-432 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 25/01/2021 tarih E-50035491-431.04 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme tadil metni onayı ekte olup ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905336
BIST
16:231.466
En Yüksek
|Değişim
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439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler16:21
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|VERTU
|25,34
|144.809.876
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|EMNIS
|35,34
|1.009.978
|% 9,96
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|KAPLM
|36,68
|4.874.019
|% -9,97
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|GARAN
|9,13
|1.868.400.940
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,29
|1.610.535.252
|% -2,55
|
|KOZAL
|112,60
|1.205.460.976
|% -0,79
|
|KRDMD
|6,60
|1.173.668.232
|% 1,54
|
|ODAS
|3,76
|1.140.110.621
|% -4,08
|
|EKGYO
|2,29
|1.610.535.252
|% -2,55
|
|TSKB
|1,77
|663.807.011
|% -1,12
|
|ODAS
|3,76
|1.140.110.621
|% -4,08
|
|YKBNK
|2,86
|781.988.685
|% -0,69
|
|IHLGM
|1,36
|309.086.623
|% -1,45
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3850
|7,3895
|% -0,33
|
|Euro
|8,9469
|8,9520
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,0589
|10,1094
|% -0,52
|
|Frank
|8,2567
|8,3064
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9645
|1,9743
|% -0,29
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|-2,61
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.943
|-7,00
|
|Tam
|2.886
|2.959
|-4,82
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-2,33
|
|Çeyrek
|700
|716
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|-0,15
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Seans Raporu
16:21
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16:37XU100
Endeks 1, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 26, 576.00 milyon TL de
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16:37GEDIK
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 19.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 757, 773 adet işlem
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16:36SILVR
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 6.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 510, 618 adet işlem
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16:35MNDRS
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 141, 591 adet işlem
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16:34PRKAB
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 12.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 171 adet işlem