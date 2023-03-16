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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2023 19:46
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süre Uzatımı-SPK'ya Başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tadil Metni Revizesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 8.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 16.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 10 numaralı maddesinin tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne istinaden revize edilmiş olup Sermaye Piyasası Kuruluna 16.03.2023 tarihinde revize hali ile yeniden başvurulmuştur.
Tadile ilişkin Yönetim Kurulu karar metninde yer alan "Sermaye" başlıklı 7. maddede herhangi bir revizyon ihtiyacı bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125693


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