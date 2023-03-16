***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.03.2023 19:46
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süre Uzatımı-SPK'ya Başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tadil Metni Revizesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 8.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 16.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 10 numaralı maddesinin tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne istinaden revize edilmiş olup Sermaye Piyasası Kuruluna 16.03.2023 tarihinde revize hali ile yeniden başvurulmuştur.
Tadile ilişkin Yönetim Kurulu karar metninde yer alan "Sermaye" başlıklı 7. maddede herhangi bir revizyon ihtiyacı bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125693
BIST
18:055.230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 108,01
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.231
En Düşük
5.130
18:0519,0011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,0069
En Düşük
18,9692
18:0520,1305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0084
|Açılış
|: 20,3400
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|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1874
En Düşük
20,0865
18:051.171,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,91
|Açılış
|: 1.171,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.173,03
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|24,86
|78.090.123
|% 10,00
|
|MARKA
|11,77
|14.429.423
|% 10,00
|
|TBORG
|37,62
|2.532.842
|% 10,00
|
|BRKVY
|27,06
|41.475.107
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|1.251.913.382
|% 9,99
|
|PENTA
|23,30
|685.053.088
|% -8,84
|
|IDEAS
|29,24
|43.889.419
|% -7,47
|
|ALCTL
|67,55
|82.520.735
|% -6,31
|
|RAYSG
|19,39
|11.191.407
|% -5,41
|
|KLRHO
|18,85
|29.690.680
|% -4,46
|
|ASTOR
|59,00
|5.373.690.573
|% 9,97
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|SASA
|115,50
|3.761.014.860
|% 1,05
|
|EREGL
|39,72
|3.689.293.061
|% 2,95
|
|THYAO
|132,20
|3.086.606.955
|% 0,99
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,36
|2.109.807.511
|% 2,16
|
|EKGYO
|7,21
|1.297.511.944
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,88
|2.223.782.807
|% 1,51
|
|KRDMD
|20,08
|2.003.698.820
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9969
|19,0011
|% 0,06
|
|Euro
|20,1057
|20,1305
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,9269
|23,0419
|% -0,07
|
|Frank
|20,3676
|20,4903
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0409
|5,0662
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|1,00
|
|Altın Gr.
|1.171
|1.172
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.876
|7.987
|1,00
|
|Yarım
|3.861
|3.908
|0,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.954
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,71
|74,71
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 5, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 55, 689.00 milyon TL de
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17:59GOKNR
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 963, 850 adet işlem
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17:58GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 265.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 888, 273 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde 8.73 oranında artışla 17.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 916, 033 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.59 oranında artışla 143.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 263, 843 adet işlem