***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süre Uzatımı-SPK'ya BaşvuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Tadil Metni RevizesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 8.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 16.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 10 numaralı maddesinin tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne istinaden revize edilmiş olup Sermaye Piyasası Kuruluna 16.03.2023 tarihinde revize hali ile yeniden başvurulmuştur.Tadile ilişkin Yönetim Kurulu karar metninde yer alan "Sermaye" başlıklı 7. maddede herhangi bir revizyon ihtiyacı bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125693BIST