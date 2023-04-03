***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.04.2023 19:20
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 8.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 16.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 03.04.2023
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 03.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131325
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0380
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2211
En Düşük
19,1668
18:0521,0052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0729
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
21,0052
En Düşük
20,8986
18:051.225,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.225,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,38
En Düşük
1.223,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|95,15
|1.739.098.145
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.750.092
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|7.394.074
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.065.840
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|2.919.989
|% 9,98
|
|UZERB
|196,20
|2.877.345
|% -10,00
|
|BFREN
|4.413,30
|124.757.036
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.222.272
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|98.300.316
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,28
|1.604.435
|% -9,95
|
|TUPRS
|564,40
|3.964.645.207
|% 6,47
|
|THYAO
|120,80
|3.432.922.029
|% 1,94
|
|EREGL
|35,30
|2.930.432.584
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|SKBNK
|2,57
|877.800.169
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|EKGYO
|6,23
|1.061.170.254
|% 0,65
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|YKBNK
|9,67
|1.340.886.114
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1887
|19,2038
|% 0,11
|
|Euro
|20,9235
|20,9456
|% 0,06
|
|Sterlin
|23,7486
|23,8677
|% -0,06
|
|Frank
|20,9383
|21,0644
|% -0,04
|
|Riyal
|5,1019
|5,1275
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|15,04
|
|Altın Gr.
|1.224
|1.224
|9,47
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.282
|8.390
|72,00
|
|Yarım
|4.060
|4.106
|36,00
|
|Çeyrek
|2.030
|2.053
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,79
|14,81
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|5,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 377 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
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17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
-
17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
-
17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem