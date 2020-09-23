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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

23.09.2020 15:15
GÜNCEL HABERLER



***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda şirketimizin uzun ve kısa vadeli ulusal notları sırasıyla ‘AA (Trk)' ve ‘A-1+ (Trk)' olarak, notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin uluslararası notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876298


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