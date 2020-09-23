***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.09.2020 15:15
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda şirketimizin uzun ve kısa vadeli ulusal notları sırasıyla ‘AA (Trk)' ve ‘A-1+ (Trk)' olarak, notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin uluslararası notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876298
BIST
15:241.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,52
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:247,6925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,7160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6950
En Düşük
7,6530
15:248,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0199
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:24465,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,47
|Açılış
|: 465,92
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ACSEL
|13,42
|3.795.748
|% 10,00
|
|INFO
|11,44
|38.749.917
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|364.722.303
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|971.125
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|IZTAR
|6,47
|3.002.271
|% -9,89
|
|ADESE
|2,31
|364.722.303
|% 10,00
|
|AVOD
|4,63
|293.418.246
|% 9,20
|
|NATEN
|29,26
|210.699.076
|% 0,00
|
|ODAS
|2,65
|205.952.652
|% 2,32
|
|TKNSA
|7,32
|182.677.558
|% 3,10
|
|ADESE
|2,31
|364.722.303
|% 10,00
|
|ODAS
|2,65
|205.952.652
|% 2,32
|
|AVOD
|4,63
|293.418.246
|% 9,20
|
|HLGYO
|2,43
|92.247.413
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,43
|52.477.689
|% 1,42
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6880
|7,6925
|% 0,39
|
|Euro
|8,9921
|8,9985
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7597
|9,8086
|% 0,25
|
|Frank
|8,3144
|8,3645
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0445
|2,0547
|% 0,33
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-15,83
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.081
|3.157
|-34,86
|
|Yarım
|1.489
|1.527
|-16,87
|
|Çeyrek
|747
|764
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|-0,95
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|-0,23
|
|B. Petrol
|41,78
|41,78
|0,07
|
Seans Raporu
15:24
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-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 86 artarak (% 0.81 ) 1, 234
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15:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, KRDMD, PETKM
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15:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, PETKM, KRDMD
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15:33XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
-
15:33BALAT
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 661 adet işlem