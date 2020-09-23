***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda şirketimizin uzun ve kısa vadeli ulusal notları sırasıyla ‘AA (Trk)' ve ‘A-1+ (Trk)' olarak, notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin uluslararası notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876298BIST