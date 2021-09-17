***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.09.2021 16:09
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda şirketimizin uzun ve kısa vadeli ulusal notları sırasıyla ‘AA (Trk)' ve ‘A-1+ (Trk)' olarak, notlara ilişkin görünümleri ise "Stabil" olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin uluslararası notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964289
BIST
16:421.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.415
16:428,6020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0762
|Açılış
|: 8,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
16:4210,1188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0599
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
16:42483,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,67
|Açılış
|: 483,19
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler16:41
|TEZOL
|18,44
|12.776.283
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.321.764
|% 9,95
|
|OYLUM
|7,39
|12.944.127
|% 8,04
|
|DOCO
|707,00
|112.356.174
|% 7,81
|
|AKYHO
|2,66
|23.948.791
|% 7,69
|
|ISKPL
|7,21
|261.684.747
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|23.751.468
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,06
|73.299.057
|% -8,62
|
|NUGYO
|15,07
|30.476.186
|% -7,09
|
|BASCM
|9,80
|143.381
|% -6,67
|
|THYAO
|12,76
|1.307.881.035
|% 2,33
|
|GARAN
|9,45
|988.887.673
|% -0,53
|
|YEOTK
|52,80
|461.442.238
|% 1,93
|
|EREGL
|17,12
|399.887.670
|% 0,06
|
|TUPRS
|108,80
|385.654.265
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,47
|354.055.808
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|988.887.673
|% -0,53
|
|THYAO
|12,76
|1.307.881.035
|% 2,33
|
|IHGZT
|1,06
|73.299.057
|% -8,62
|
|KRDMD
|6,78
|352.854.387
|% -1,31
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6024
|8,6059
|% 0,94
|
|Euro
|10,0939
|10,1207
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,8133
|11,8726
|% 0,80
|
|Frank
|9,2143
|9,2698
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2849
|2,2964
|% 0,84
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-0,71
|
|Altın Gr.
|483
|483
|2,67
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|14,00
|
|Tam
|3.192
|3.272
|17,10
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|8,28
|
|Çeyrek
|774
|791
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,18
|75,18
|-0,49
|
Seans Raporu
16:41
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-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 26 artarak (% 0.41 ) 1, 521
-
16:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GARAN
-
16:52XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 9, 153.00 milyon TL de
-
16:51PGSUS
Yüzde 4.49 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 575 adet işlem
-
16:50OYLUM
Yüzde 8.19 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 275 adet işlem