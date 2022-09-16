***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.09.2022 18:38
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda şirketimizin uzun ve kısa vadeli ulusal notları sırasıyla ‘AA (tr)' ve ‘J1+ (tr)' olarak, notlara ilişkin görünümleri ise "Stabil" olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin uluslararası notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063690
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 14,21
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
18:0518,2875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
18:0518,3175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0524
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
18:05983,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,94
|Açılış
|: 983,88
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,09
|36.058.397
|% 10,00
|
|CANTE
|85,80
|292.743.000
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.339.470
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|75.385.605
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.492.197
|% 9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.714.605
|% -9,97
|
|VAKBN
|10,39
|113.146.300
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|112.035.987
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.702.020
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% -0,18
|
|GARAN
|21,78
|4.782.611.489
|% -9,10
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,37
|2.894.082.729
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2705
|18,2875
|% 0,12
|
|Euro
|18,3031
|18,3175
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,7975
|20,9018
|% -0,44
|
|Frank
|18,8602
|18,9739
|% -0,34
|
|Riyal
|4,8495
|4,8738
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|10,45
|
|Altın Gr.
|985
|985
|7,36
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.679
|6.779
|67,00
|
|Yarım
|3.255
|3.309
|28,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,15
|
|B. Petrol
|92,46
|92,46
|1,60
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO