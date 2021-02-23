***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.02.2021 09:25
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 22.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-737 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911570
BIST
10:321.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.547
10:327,0178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:328,5478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:32409,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,11
|Açılış
|: 409,34
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:32
|KRGYO
|7,71
|24.587.172
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|9.496.877
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|ATSYH
|7,11
|301.073
|% -9,89
|
|SASA
|36,80
|403.959.305
|% -8,78
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|UFUK
|25,52
|178.334
|% -7,06
|
|SASA
|36,80
|403.959.305
|% -8,78
|
|KOZAL
|139,30
|263.543.328
|% 0,58
|
|KARSN
|5,51
|252.281.438
|% -1,25
|
|THYAO
|12,64
|192.936.843
|% 0,00
|
|OTKAR
|413,80
|187.945.885
|% 5,40
|
|KARSN
|5,51
|252.281.438
|% -1,25
|
|IHLAS
|1,06
|42.182.152
|% -2,75
|
|ODAS
|4,10
|124.293.919
|% -0,49
|
|VAKBN
|4,56
|133.635.992
|% -0,22
|
|TSKB
|1,79
|39.511.675
|% 0,56
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0135
|7,0178
|% -0,05
|
|Euro
|8,5411
|8,5478
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,8722
|9,9217
|% 0,35
|
|Frank
|7,8250
|7,8721
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8713
|1,8807
|% 0,30
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|2,48
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,11
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,15
|65,15
|0,79
|