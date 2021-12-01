***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.12.2021 16:23
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.12.2021 tarih ve E-18454353-100.06-4966 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980496
BIST
16:261.852
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 42,64
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
16:2613,2835
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -0,3876
|Açılış
|: 13,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
16:2615,0856
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -0,4409
|Açılış
|: 14,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
16:26756,28
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -22,47
|Açılış
|: 756,28
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler16:26
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.371.283
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|QNBFL
|74,35
|245.053
|% 9,99
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|KUTPO
|116,80
|234.648.000
|% -9,74
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,65
|2.937.445.881
|% 2,01
|
|THYAO
|18,70
|2.768.134.043
|% 8,59
|
|SISE
|12,93
|2.188.241.440
|% 3,03
|
|ASELS
|21,94
|1.874.055.227
|% 0,92
|
|SASA
|46,24
|1.656.004.334
|% 6,54
|
|YKBNK
|3,28
|944.310.429
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,28
|597.139.856
|% 1,79
|
|GARAN
|11,65
|2.937.445.881
|% 2,01
|
|TSKB
|1,51
|282.503.216
|% 2,03
|
|SISE
|12,93
|2.188.241.440
|% 3,03
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2745
|13,2835
|% -2,84
|
|Euro
|15,0237
|15,0856
|% -2,84
|
|Sterlin
|17,4612
|17,5487
|% -3,66
|
|Frank
|14,2257
|14,3114
|% -4,07
|
|Riyal
|3,4963
|3,5138
|% -3,75
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|16,98
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-9,93
|
|Cumhuriyet
|5.099
|5.176
|115,00
|
|Tam
|5.052
|5.196
|107,34
|
|Yarım
|2.442
|2.513
|51,92
|
|Çeyrek
|1.225
|1.257
|25,96
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,47
|71,47
|2,24
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:40CLEBI
Yüzde 5.47 oranında artışla 181.30 lira fiyatla işlem gören hissede 399, 505 adet işlem
-
16:39ARCLK
Yüzde 5.70 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 821, 444 adet işlem
-
16:36SAYAS
Yüzde 6.73 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 247 adet işlem
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 47 artarak (% 2.47 ) 1, 640
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISATR, SONME, PRKAB, SNPAM, CELHA, QNBFL, AKFGY, MIATK, SELVA, ISBTR