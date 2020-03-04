***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2020 16:29
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 31 Mart 2020 tarihinde yapacağı 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Kamil DERECE , Sn. Mahmut Cengiz AYDIN ve Sn.Bülent Şamil YETİŞ'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824199
BIST
17:39111.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 181,53
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
17:396,0963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0073
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
17:396,7799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0460
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7630
17:39321,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,83
|Açılış
|: 321,86
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.482.131
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|51.493.149
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.486.905
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.782.304
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,16
|9.233.707
|% -8,86
|
|PGSUS
|52,50
|125.047.045
|% -6,33
|
|GYHOL
|20,46
|4.977.109
|% -6,32
|
|BRYAT
|66,45
|5.057.094
|% -6,14
|
|ASELS
|29,90
|1.684.849.151
|% -1,90
|
|THYAO
|11,82
|1.022.981.061
|% -3,27
|
|GARAN
|10,46
|606.406.351
|% 2,65
|
|KARSN
|1,92
|566.153.566
|% 1,05
|
|HALKB
|6,32
|406.253.266
|% -2,62
|
|KARSN
|1,92
|566.153.566
|% 1,05
|
|ODAS
|2,10
|349.658.013
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,48
|213.700.941
|% -0,67
|
|YKBNK
|2,57
|343.208.560
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,33
|177.571.360
|% -3,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7871
|7,8262
|% -0,06
|
|Frank
|6,3440
|6,3822
|% -0,26
|
|Riyal
|1,6192
|1,6273
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|7,25
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|52,88
|52,88
|1,02
|
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