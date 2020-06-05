***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2020 14:21
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan Şirketimiz tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcisi açıklamasının ekinde yer alan özgeçmiş güncellenmiş olup ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849420
BIST
15:45110.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 660,65
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:456,7700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:457,6490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0089
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:45366,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -5,54
|Açılış
|: 366,60
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
366,15
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.129.034
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|264.005
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.206.392
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.500.600
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.531.472
|% -9,84
|
|BURVA
|19,25
|3.131.138
|% -5,45
|
|THYAO
|12,72
|645.947.696
|% 1,03
|
|GARAN
|8,19
|606.218.389
|% 0,61
|
|TUPRS
|89,15
|399.415.132
|% 3,00
|
|PETKM
|3,82
|342.114.173
|% -1,04
|
|ASELS
|31,92
|316.894.246
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,64
|184.930.803
|% -1,20
|
|PETKM
|3,82
|342.114.173
|% -1,04
|
|IHLGM
|1,34
|114.644.173
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,23
|96.886.178
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|606.218.389
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5404
|8,5832
|% 0,71
|
|Frank
|7,0119
|7,0541
|% -0,37
|
|Riyal
|1,7974
|1,8064
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-29,82
|
|Altın Gr.
|369
|369
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|2.390
|2.419
|-28,00
|
|Tam
|2.461
|2.486
|-32,50
|
|Yarım
|1.201
|1.215
|-14,00
|
|Çeyrek
|600
|608
|-7,10
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|1,91
|