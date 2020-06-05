***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan Şirketimiz tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcisi açıklamasının ekinde yer alan özgeçmiş güncellenmiş olup ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849420BIST