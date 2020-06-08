***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2020 17:28
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.06.2020 tarihli toplantısında alınan karar gereğince
Şirketimizde Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığına Vekalet eden, Yurtiçi Satış Müdürü Selami YILDIZ'ın 08 Haziran 2020 tarihinden itibaren Grup şirketlerimizden FNC Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne Genel Müdür olarak atanması nedeniyle Şirketimizden ayrılmasının kabulune ve kendisine verilen C Grubu imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849922
BIST
18:00109.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -457,33
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
18:006,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0395
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
18:00369,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,68
|Açılış
|: 369,48
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|34,54
|2.914.035
|% 10,00
|
|BIZIM
|16,39
|304.464.795
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.238.543
|% 10,00
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|RTALB
|20,60
|6.931.900
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.650.808
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.540.121
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.249.270
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.683.161
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.373.709.745
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.069.525.702
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|747.823.842
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|694.734.858
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|601.113.458
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.069.525.702
|% 6,10
|
|GARAN
|8,26
|1.373.709.745
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,74
|601.113.458
|% 7,16
|
|PETKM
|3,78
|596.006.535
|% 0,27
|
|IHLGM
|1,33
|174.714.650
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5971
|8,6403
|% 0,62
|
|Frank
|7,0742
|7,1168
|% 1,04
|
|Riyal
|1,8047
|1,8137
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|7,81
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,47
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.431
|-16,30
|
|Tam
|2.469
|2.498
|-20,60
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,00
|
|Çeyrek
|603
|610
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,56
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,16
|41,16
|-1,14
|