***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.06.2020 tarihli toplantısında alınan karar gereğinceŞirketimizde Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığına Vekalet eden, Yurtiçi Satış Müdürü Selami YILDIZ'ın 08 Haziran 2020 tarihinden itibaren Grup şirketlerimizden FNC Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne Genel Müdür olarak atanması nedeniyle Şirketimizden ayrılmasının kabulune ve kendisine verilen C Grubu imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849922BIST