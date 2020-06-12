***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketmiz Yönetim Kurulu tarafından 12.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıdaŞirketimizde, Strateji ve Pazarlama Direktörlüğü, Teknik İşler Direktörlüğü, Satış Direktörlüğü, Mali İşler Direktörlüğü, Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörlüğü, Ür-Ge ve Ar-Ge Direktörlüğü, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, Bütçe Müdürlüğü, Orhangazi Tesis Müdürlüğü, Organomineral Üretim Müdürlüğü, Kurumsal İzleme Müdürlüğü, Risk Uyum Müdürlüğü, Maliyet Muhasebesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Entegre Yönetim Sistemleri Müdürlüğü, Gebze Üretim Müdürlüğü ve Dijital Dönüşüm Müdürlüğünün ihdas edilmesineŞirketimizde Genel Müdüre direkt bağlı olarakStrateji ve Pazarlama Direktörlüğü kadrosunun ihdasına ve bu kadroya 12.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Mehmet Gökhan KÖSEOĞLU'nun vekaleten atanmasına,Teknik İşler Direktörlüğü kadrosunun ihdasına ve bu kadroya 12.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Celal MADAZLI'nın asaleten atanmasına,Satış Direktörlüğü kadrosunun ihdasına ve bu kadroya 12.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Murat Sonay AKARSU'nun, vekaleten atanmasına,Mali İşler Direktörlüğü kadrosunun ihdasına ve bu kadroya 12.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Uğur AKBAŞ'ın asaleten atanmasına,Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörlüğü kadrosunun ihdasına ve bu kadroya 12.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Hüseyin ÇİMEN'in vekaleten atanmasına,Ür-Ge ve Ar-Ge Direktörlüğü kadrosunun ihdasına ve bu kadroya 12.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mehmet Agah VURUŞKAN'ın asaleten atanmasına,Tohum Ürün Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Koordinatörlüğü, Muhasebe ve Bütçe Müdürlüğü, Üretim Müdürlüğü, Kalite Sistemleri Yöneticiliği ile mevcut Genel Müdür Yardımcılığı kadrolarının lav edilmesine,Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850964BIST