***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.12.2020 tarih ve 63 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:Şirketimiz 2020 yılında da organik ve inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam etmektedir. Bu minvalde Bitki koruma ürünlerinin üretimi ve bu ürünlerin yurt içi ve yurtdışına satışı faaliyetleri ile iştigal eden Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerini satın almış ve bu yatırıma ek olarak Orhangazi'deki AR-GE ve Eğitim Temelli Tarımsal Üretim Projesi kapsamındaki yatırımlarına devam etmiştir.Şirketimizin hızlı büyüme süreci 2021 yılında da devam edecektir. Bu kapsamda- Şirketimizin veteriner ilaçları iş kolunda inorganik büyüme amaçları doğrultusunda bu alanda faaliyette bulunan Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.'nin paylarının tamamının OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş.'den devralınmasına,- Şirketimizin tohum iş kolunda inorganik büyüme amaçları doğrultusunda Avustralya'da kurulu bir start up şirketi olan Agriventis Technologies Pty Ltd.'nin % 51 paylarına sahip olan OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.'den sahip olduğu payların tamamının şirketimiz tarafından satın alınmasına,karar verilmiştir.Bu şirketlerin pay devir fiyatları bağımsız değerleme kuruluşlarınca belirlenecek olup, pay devirleri değerleme süreçleri tamamlanınca gerçekleştirilecektir.Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş. 2020 yılında OYAK Grubu bünyesine katılmış, gerekli yatırımlar yapılarak izin ve ruhsat süreçleri tamamlanmıştır. Arma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. veteriner ilaçları sektöründe, üç farklı üretim hattında yıllık 11 milyon kutu üretim kapasitesi ile 2021 yılının Ocak ayında faaliyete geçecektir.Agriventis Technologies Pty Ltd. ise Avustralya'da yerleşik bir start-up şirketi olup yapılan yatırımla paylarının % 51'i Eylül 2020 tarihinde OYAK Grubuna katılmıştır. Şirketin ana faaliyet konusu tohumculuk olup, yeni bitki türleri ve otsu bitkilerle ilgili ıslah programları yürütmekte, tohum bankası yapısı ile hak sahiplerinin bitki örneklerini korumaktadır. Agriventis, Hektaş'ın yurt dışında da faaliyette bulunarak döviz cinsinden gelir elde etmesine katkı sağlayacaktır.Şirketimizin büyüme sürecinin sürdürebilir bir şekilde devam edebilmesi için 227.571.100 TL olan ödenmiş sermayesinin 400.000.000 TL bedelli 232.428.900 TL bedelsiz olmak üzere 860.000.000 TL'ye çıkarılması, bu amaçla kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gereken işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.Artırılan sermayenin bir kısmı Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.'nin ve Agriventis paylarının devralınmasından doğacak borçların ödenmesinde kullanılacağından, mevcut ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca ayrılma hakkı tanınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895473BIST