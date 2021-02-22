***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2021 17:25
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 22.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-737 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911428
BIST
17:331.552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -8,52
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.550
17:337,0779
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0965
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0878
En Düşük
6,9534
17:338,5995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1357
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,6064
En Düşük
8,4299
17:33409,05
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 9,03
|Açılış
|: 409,05
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
409,37
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler17:33
|FROTO
|211,20
|742.746.716
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|29.964.663
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|BRYAT
|549,30
|205.825.107
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|58.239.790
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.226.582.595
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|ISGSY
|26,10
|9.965.205
|% -9,94
|
|SASA
|40,34
|2.226.582.595
|% -10,00
|
|KOZAL
|138,10
|2.061.913.114
|% -4,69
|
|THYAO
|12,59
|1.761.661.606
|% 2,36
|
|VAKBN
|4,69
|1.501.952.852
|% -2,29
|
|KARSN
|5,63
|1.260.683.693
|% 8,06
|
|TSKB
|1,77
|596.345.923
|% 1,72
|
|VAKBN
|4,69
|1.501.952.852
|% -2,29
|
|KARSN
|5,63
|1.260.683.693
|% 8,06
|
|EKGYO
|2,42
|476.263.900
|% -0,82
|
|ODAS
|4,15
|782.394.016
|% 3,75
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0751
|7,0779
|% 1,38
|
|Euro
|8,5943
|8,5995
|% 1,60
|
|Sterlin
|9,8968
|9,9464
|% 1,52
|
|Frank
|7,8562
|7,9036
|% 1,32
|
|Riyal
|1,8800
|1,8894
|% 1,31
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|26,27
|
|Altın Gr.
|409
|409
|9,03
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,14
|
|B. Petrol
|63,19
|63,19
|1,05
|