***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 16:16
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 28 Ocak 2021 tarih ve 3 nolu toplantı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Şirketimizin 24 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Kamil DERECE, Sn. Mahmut Cengiz AYDIN ve Sn. Bülent Şamil YETİŞ 'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915435
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:057,5432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:059,0018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0143
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
18:05411,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,51
|Açılış
|: 411,89
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|97,90
|374.054.284
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.258.586
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.003.866
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|LINK
|46,98
|20.766.296
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|FENER
|31,08
|218.451.238
|% -8,37
|
|AYES
|13,99
|979.421
|% -7,60
|
|PETKM
|6,01
|2.412.666.980
|% 2,04
|
|GARAN
|9,25
|1.495.076.130
|% -1,60
|
|THYAO
|14,76
|1.293.525.764
|% 0,27
|
|INDES
|32,40
|1.127.555.854
|% 6,30
|
|KRDMD
|7,29
|1.053.891.681
|% -0,95
|
|PETKM
|6,01
|2.412.666.980
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,46
|760.594.919
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|498.975.944
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.495.076.130
|% -1,60
|
|DOHOL
|3,43
|506.520.248
|% 2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5402
|7,5432
|% 0,42
|
|Euro
|8,9918
|9,0018
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,3712
|10,4232
|% -0,32
|
|Frank
|8,0636
|8,1122
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0012
|2,0112
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|0,00
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,13
|69,13
|2,39
|