***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 28 Ocak 2021 tarih ve 3 nolu toplantı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Şirketimizin 24 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Kamil DERECE, Sn. Mahmut Cengiz AYDIN ve Sn. Bülent Şamil YETİŞ 'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915435BIST