***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 24 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Baran ÇELİK) 'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, tüzel kişi yönetim kurulu üyesi Omsan Lojistik A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Yüksel YILMAZ) 'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine , toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920257BIST