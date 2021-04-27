***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2021 15:04
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli toplantısında alınan 35 nolu karar gereğince
Şirketimizde Strateji ve Pazarlama Direktörlüğüne Vekalet eden Mehmet Gökhan KÖSEOĞLU' nun 27 Nisan 2021 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde kendisine verilen B Grubu imza yetkisinin kaldırılmasına ve yine,
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli toplantısında alınan 36 nolu karar gereğince
Hakkı Zafer TERZİOĞLU' nun 28 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimizde Strateji ve Pazarlama Direktörü olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde kendisine B Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931295
BIST
18:001.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,23
|Açılış
|: 1.382
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|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:008,2136
En Yüksek
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|: -0,69%
|| -0,0571
|Açılış
|: 8,1800
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|Önceki Kapanış
|: 8,2550
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8,3030
En Düşük
8,1743
18:009,9313
En Yüksek
|Değişim
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|| -0,0769
|Açılış
|: 9,8700
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|Önceki Kapanış
|: 9,9600
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18:00470,01
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|Açılış
|: 470,01
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|Önceki Kapanış
|: 473,73
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475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ERBOS
|76,45
|52.663.341
|% 10,00
|
|BAYRK
|12,54
|34.513.402
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.857.736
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.479.910
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.730.560
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|121.998.859
|% -10,00
|
|SODSN
|27,22
|1.063.664
|% -9,99
|
|DESA
|16,84
|30.461.115
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.021.774
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|559.450
|% -9,91
|
|SASA
|36,24
|1.467.918.824
|% 4,05
|
|EREGL
|19,49
|1.342.875.121
|% 0,88
|
|THYAO
|11,95
|1.131.260.848
|% 1,88
|
|GARAN
|7,14
|886.252.549
|% 0,00
|
|GWIND
|5,26
|819.006.656
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,09
|319.162.285
|% -0,48
|
|GWIND
|5,26
|819.006.656
|% -6,41
|
|GARAN
|7,14
|886.252.549
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|135.515.345
|% -1,64
|
|PETKM
|6,53
|649.689.074
|% 0,46
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2082
|8,2136
|% -0,69
|
|Euro
|9,9184
|9,9313
|% -0,77
|
|Sterlin
|11,3842
|11,4413
|% -0,70
|
|Frank
|8,9538
|9,0077
|% -0,63
|
|Riyal
|2,1818
|2,1928
|% -0,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,08
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,58
|65,58
|0,55
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TSKB, AKBNK
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