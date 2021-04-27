***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli toplantısında alınan 35 nolu karar gereğinceŞirketimizde Strateji ve Pazarlama Direktörlüğüne Vekalet eden Mehmet Gökhan KÖSEOĞLU' nun 27 Nisan 2021 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde kendisine verilen B Grubu imza yetkisinin kaldırılmasına ve yine,Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli toplantısında alınan 36 nolu karar gereğinceHakkı Zafer TERZİOĞLU' nun 28 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimizde Strateji ve Pazarlama Direktörü olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde kendisine B Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931295BIST