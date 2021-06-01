***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2021 18:54
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin büyüme stratejileri kapsamında
1) Şirketimizin 01 Haziran 2021 tarih ve 43 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş.' nin 27 Mayıs 2021 tarih ve 22 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince Musa Levent ORTAKÇIER' in OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.
2) Şirketimizin 01 Haziran 2021 tarih ve 44 no.lu Yönetim Kurulu Kararıyla
- OMSAN Lojistik A.Ş.' nin (Temsilcisi: Musa Levent ORTAKÇIER) Yönetim Kurulu Başkanı,
- OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.' nin (Temsilcisi: Baran ÇELİK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili
olarak görevlendirilmelerine karar verilmiştir.
3) Şirketimizin 01 Haziran 2021 tarih ve 45 no.lu Yönetim Kurulu Kararıyla
Hektaş Ticaret T.A.Ş. Genel Müdürü Musa Levent ORTAKÇIER' in yerine Şirketimizde Strateji ve Pazarlama Direktörü olarak görev alan Hakkı Zafer TERZİOĞLU, 01 Haziran 2021 itibarıyla Hektaş Ticaret T.A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmıştır.
4) Şirketimizin 01 Haziran 2021 tarih ve 46 no.lu Yönetim Kurulu Kararıyla
Ür-Ge ve Ar-Ge Direktörü olarak görev yapan Mehmet Agah VURUŞKAN 01.06.2021 tarihinden itibaren bu görevinden
ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939451
BIST