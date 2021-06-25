***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2021 17:15
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi'nin aldığı 08.06.2021 tarih ve 2021/300 No'lu Yönetim Kurulu Kararı gereğince
Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi' nde, Şirketimiz Yönetim Kurulunda adına hareket eden gerçek kişi Volkan ÜNLÜEL yerine Okan SİVRİ atanmış olup, bu karar 24.06.2021 tarihinde ticaret siciline tescil ve ilan edilmiştir.
Sn. Okan SİVRİ' nin özgeçmişine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944205
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|CMBTN
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|TKURU
|224,00
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|NIBAS
|13,12
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|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
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|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
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|VKFYO
|7,26
|78.247.818
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|CEOEM
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|33.556.894
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|SAMAT
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|58.777.598
|% -9,86
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|THYAO
|14,28
|775.601.298
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|GARAN
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|% -1,68
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|KRDMD
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|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
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|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
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|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
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|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
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|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
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|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
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|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,7664
|8,7763
|% 0,78
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|Euro
|10,4666
|10,4810
|% 0,72
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|Sterlin
|12,1520
|12,2130
|% 0,51
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|Frank
|9,5189
|9,5762
|% 0,74
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|Riyal
|2,3310
|2,3427
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.778
|2,70
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|Altın Gr.
|501
|501
|4,05
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|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
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|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
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|Çeyrek
|800
|819
|3,31
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|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,08
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|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
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|B. Petrol
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|76,08
|0,52
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