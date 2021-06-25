***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi'nin aldığı 08.06.2021 tarih ve 2021/300 No'lu Yönetim Kurulu Kararı gereğinceŞirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi' nde, Şirketimiz Yönetim Kurulunda adına hareket eden gerçek kişi Volkan ÜNLÜEL yerine Okan SİVRİ atanmış olup, bu karar 24.06.2021 tarihinde ticaret siciline tescil ve ilan edilmiştir.Sn. Okan SİVRİ' nin özgeçmişine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944205BIST