***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek, şirketin ürün portföyünü zenginleştirmek ve yeni iş kollarına girip yeni ürünler geliştirmek amacıyla, önemli nitelikte işlem kapsamına girdiği için 2020 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da paydaşlarımızın oybirliği ile kabul edilen ve SPK tarafından gerekli izinler alınarak, sermaye artırımı sonucunda elde edilen fonun bir kısmı ile faaliyet konusu "tohumculuk ve tohum ıslahı üretimi" olan Agriventis Technologies Pty.Ltd' nin paylarının %51' ini elinde bulunduran OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.' den, sahip olduğu payların tamamının 28.000.000 TL bedel karşılığında devir alınması işlemlerine başlanılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952377BIST