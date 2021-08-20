***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2021 18:15
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 31 Mart 2017 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mahmut Cengiz AYDIN, 20 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve komite üyelikleri görevlerinden istifa etmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayının belirlenmesi çalışmalarına başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959750
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.440
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|Önceki Kapanış
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1.449
En Düşük
1.432
18:058,4914
En Yüksek
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|: -0,18%
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|Açılış
|: 8,4970
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|Önceki Kapanış
|: 8,5230
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8,5608
En Düşük
8,2705
18:059,9487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
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|Açılış
|: 9,9100
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|Önceki Kapanış
|: 9,9550
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18:05487,46
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|Açılış
|: 487,46
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|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|41,14
|132.347.351
|% 10,00
|
|IDEAS
|47,08
|10.261.134
|% 10,00
|
|BASGZ
|22,44
|218.931.822
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|189.858.482
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|44.062.722
|% 9,97
|
|KRONT
|37,62
|78.547.331
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.926.068
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|1.038.747
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,30
|161.229.484
|% -9,20
|
|FONET
|14,34
|21.617.266
|% -8,55
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|EREGL
|18,64
|745.004.662
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,61
|624.677.429
|% -0,91
|
|SISE
|8,70
|606.907.617
|% 0,12
|
|TUPRS
|99,15
|596.813.091
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,54
|312.235.595
|% 0,00
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|ODAS
|1,42
|166.856.809
|% -0,70
|
|DOHOL
|2,60
|291.669.993
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,85
|156.174.699
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4897
|8,4914
|% -0,18
|
|Euro
|9,9412
|9,9487
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,5402
|11,5980
|% -0,01
|
|Frank
|9,2262
|9,2817
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2574
|2,2688
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|3,93
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,41
|65,41
|-1,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SELGD
Yüzde 8.77 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 874, 693 adet işlem
-
17:58AKENR
Yüzde 5.06 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 317, 530 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 11, 008.00 milyon TL de
-
17:57IDEAS
Yüzde 7.80 oranında artışla 46.14 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 902 adet işlem
-
17:55KARYE
Yüzde 5.84 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 838 adet işlem