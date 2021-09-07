***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 07.09.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıdaŞirketimizde İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Sn. Çiğdem Karakuş' un İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanmasına,Şirketimizde Ticari Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Sn. Selda Kılıç'ın Pazarlama Direktörü olarak atanmasına,Şirketimizde Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak görev yapan Sn. Ünal Uysal'ın Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak atanmasına,Şirketimizde Satış Direktörü görevini vekaleten yürütmekte olan Sn. Murat Sonay Akarsu'nun Satış Direktörü olarak atanmasına,Şirketimizde Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörü görevini vekaleten yürütmekte olan Sn. Hüseyin Çimen'in Strateji ve Kurumsal İzleme Direktörü olarak atanmasına,Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962323BIST