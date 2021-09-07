***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2021 17:34
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 07.09.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda
Şirketimizde İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Sn. Çiğdem Karakuş' un İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanmasına,
Şirketimizde Ticari Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Sn. Selda Kılıç'ın Pazarlama Direktörü olarak atanmasına,
Şirketimizde Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak görev yapan Sn. Ünal Uysal'ın Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak atanmasına,
Şirketimizde Satış Direktörü görevini vekaleten yürütmekte olan Sn. Murat Sonay Akarsu'nun Satış Direktörü olarak atanmasına,
Şirketimizde Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörü görevini vekaleten yürütmekte olan Sn. Hüseyin Çimen'in Strateji ve Kurumsal İzleme Direktörü olarak atanmasına,
Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962323
BIST
15:341.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,00
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:348,4748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0126
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:3410,0299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0132
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:34489,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,28
|Açılış
|: 489,03
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:34
|ORCAY
|14,33
|159.149.509
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.027.765
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.907
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.222.432
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.374.413
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|MMCAS
|5,84
|174.149
|% -2,67
|
|GARAN
|9,46
|1.234.093.443
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,53
|560.623.214
|% 0,00
|
|THYAO
|12,47
|442.375.156
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,29
|383.603.657
|% 0,41
|
|EREGL
|17,99
|318.845.218
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,53
|560.623.214
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|1.234.093.443
|% 0,53
|
|HALKB
|4,76
|309.816.364
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|69.538.657
|% 0,91
|
|ODAS
|1,47
|76.950.862
|% 1,38
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4727
|8,4748
|% 0,15
|
|Euro
|10,0236
|10,0299
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6711
|11,7296
|% 0,48
|
|Frank
|9,1901
|9,2454
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2505
|2,2618
|% 0,08
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|3,45
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|16,32
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|7,89
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,94
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|0,13
|
Seans Raporu
15:34
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15:49PRKAB
Yüzde 5.88 oranında artışla 14.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 755, 636 adet işlem
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15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 1 artarak (% 0.40 ) 1, 543
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15:46XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 8, 435.00 milyon TL de
-
15:46POLTK
Yüzde 5.46 oranında artışla 369.10 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 614 adet işlem