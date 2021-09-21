***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2021 16:44
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Er
17:561.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 20,05
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.406
En Düşük
1.385
17:568,6427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:5610,1508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0336
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:56492,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,72
|Açılış
|: 493,28
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:56
|YEOTK
|60,50
|19.085.209
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.019.742
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|170.001.832
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.427.848
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.175.869
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.593.663
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|70.584.781
|% -9,72
|
|MMCAS
|5,47
|58.049
|% -7,29
|
|BJKAS
|6,28
|197.483.292
|% -7,24
|
|DIRIT
|5,21
|214.887
|% -6,63
|
|GARAN
|9,44
|1.210.737.941
|% 2,83
|
|THYAO
|13,13
|1.127.883.597
|% 0,61
|
|EREGL
|16,87
|825.645.430
|% 5,04
|
|KRDMD
|6,45
|698.959.710
|% 2,22
|
|TRILC
|13,01
|655.503.801
|% -3,20
|
|YKBNK
|2,44
|384.966.305
|% 2,52
|
|GARAN
|9,44
|1.210.737.941
|% 2,83
|
|KRDMD
|6,45
|698.959.710
|% 2,22
|
|THYAO
|13,13
|1.127.883.597
|% 0,61
|
|PETKM
|6,26
|470.158.132
|% 2,12
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6362
|8,6427
|% 0,18
|
|Euro
|10,1437
|10,1508
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,7504
|11,8093
|% -0,00
|
|Frank
|9,3234
|9,3796
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2965
|2,3080
|% 0,13
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,97
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,94
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|1,11
|