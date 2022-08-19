***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğinceŞirketimiz faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağı düşünülen yurtdışı yatırım planlamamız kapsamındaÖzbekistan tarım sektöründeki mevcut potansiyel göz önüne alınarak bitki besleme ve bitki koruma sektörlerine ilişkin üretim tesisi yatırımları yapılması planlanmaktadır. Yapılması planlanan bitki koruma üretim tesisi için yıllık yaklaşık 30.000 ton, organomineral gübre üretim tesisi içinse yaklaşık 150.000 ton üretim kapasitesi öngörülmektedir. Özbekistan ve çevre ülkelerdeki koşullar ile olası fiyatlandırma ve maliyet yapısı göz önüne alındığında, yatırımın yüksek karlılık yaratacağı öngörülmektedir.Bu kapsamda gerekli görüşme, iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057256BIST