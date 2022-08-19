***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2022 18:30
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince
Şirketimiz faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağı düşünülen yurtdışı yatırım planlamamız kapsamında
Özbekistan tarım sektöründeki mevcut potansiyel göz önüne alınarak bitki besleme ve bitki koruma sektörlerine ilişkin üretim tesisi yatırımları yapılması planlanmaktadır. Yapılması planlanan bitki koruma üretim tesisi için yıllık yaklaşık 30.000 ton, organomineral gübre üretim tesisi içinse yaklaşık 150.000 ton üretim kapasitesi öngörülmektedir. Özbekistan ve çevre ülkelerdeki koşullar ile olası fiyatlandırma ve maliyet yapısı göz önüne alındığında, yatırımın yüksek karlılık yaratacağı öngörülmektedir.
Bu kapsamda gerekli görüşme, iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057256
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
18:0518,1015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
18:0518,2094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0516
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1785
18:051.017,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,73
|Açılış
|: 1.017,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|50,60
|81.992.082
|% 10,00
|
|HKTM
|13,31
|1.386.103
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.557.555
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.576.059
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,28
|1.710.997
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|450.794.757
|% -9,99
|
|ALCTL
|31,26
|94.380.712
|% -9,97
|
|DENGE
|2,23
|70.359.995
|% -8,23
|
|DOKTA
|32,16
|16.676.797
|% -6,73
|
|LKMNH
|17,26
|37.692.034
|% -6,25
|
|THYAO
|68,50
|5.469.426.767
|% -1,65
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|SISE
|25,72
|3.884.112.642
|% 0,86
|
|EREGL
|29,72
|3.023.145.791
|% 0,81
|
|TUPRS
|326,90
|2.998.227.595
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,66
|2.276.943.258
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,67
|2.600.782.169
|% -4,06
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|ALBRK
|2,02
|711.093.827
|% 3,06
|
|DOHOL
|4,96
|1.499.582.953
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0986
|18,1015
|% 0,12
|
|Euro
|18,1980
|18,2094
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,2962
|21,4030
|% -0,92
|
|Frank
|18,7948
|18,9080
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8072
|4,8313
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-10,95
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|-2,94
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.833
|6.908
|-29,00
|
|Yarım
|3.330
|3.377
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.688
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,10
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,22
|
|B. Petrol
|96,36
|96,36
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RYGYO
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 910, 609 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 3, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 58, 752.00 milyon TL de
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17:58RTALB
Yüzde 5.89 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 031, 535 adet işlem
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17:57OZGYO
Yüzde 7.47 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 249, 040 adet işlem
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17:56CMBTN
Yüzde 4.97 oranında artışla 285.30 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 630 adet işlem