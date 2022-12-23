***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 12:22
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin tamamına (%100) sahip olduğumuz tohumculuk alanında faaliyet gösteren "Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi" nin 45.750.000 Türk Lirası olan sermayesinin 95.750.000 Türk Lirasına yükseltilmesi için Türkiye Ticaret Sicil İl Müdürlüğü'ne başvurulmuş ve tescil işlemi gerçekleştirilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazete' sinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089388
BIST
14:025.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -25,45
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
14:0218,6889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
14:0219,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0556
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
14:021.080,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.080,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler14:00
|TERA
|12,10
|132.592
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|58.405.928
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.238.462
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.244.371
|% 9,99
|
|EPLAS
|35,96
|55.336.938
|% 9,97
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|HEKTS
|40,58
|546.158.539
|% -7,69
|
|BTCIM
|45,34
|172.952.051
|% -7,47
|
|GLRYH
|12,40
|172.934.299
|% -7,26
|
|SASA
|117,20
|400.673.524
|% -6,24
|
|THYAO
|141,90
|3.370.536.364
|% -0,14
|
|KRDMD
|18,45
|2.551.832.475
|% -0,32
|
|KOZAL
|589,30
|2.126.949.443
|% 4,63
|
|ENKAI
|28,34
|2.033.219.122
|% 1,50
|
|EKGYO
|8,33
|1.947.359.130
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,33
|1.947.359.130
|% 0,24
|
|SKBNK
|3,16
|534.214.505
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,12
|1.918.410.632
|% 1,94
|
|YKBNK
|12,20
|1.703.660.908
|% 1,08
|
|KRDMD
|18,45
|2.551.832.475
|% -0,32
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6829
|18,6880
|% 0,14
|
|Euro
|19,8416
|19,8524
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4846
|22,5973
|% 0,41
|
|Frank
|20,0015
|20,1220
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9525
|4,9773
|% 0,14
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|6,65
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.080
|4,54
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.288
|7.340
|22,00
|
|Yarım
|3.529
|3.590
|12,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.795
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|1,98
|