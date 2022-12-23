***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin tamamına (%100) sahip olduğumuz tohumculuk alanında faaliyet gösteren "Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi" nin 45.750.000 Türk Lirası olan sermayesinin 95.750.000 Türk Lirasına yükseltilmesi için Türkiye Ticaret Sicil İl Müdürlüğü'ne başvurulmuş ve tescil işlemi gerçekleştirilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazete' sinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089388BIST