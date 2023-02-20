***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPaya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) ihraç edilmesine yönelik Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ve tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na 20.02.2023 tarihinde başvurulmuştur. "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 10. Maddesininhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115376BIST