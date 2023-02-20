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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.02.2023 19:24
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) ihraç edilmesine yönelik Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ve  tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na 20.02.2023 tarihinde başvurulmuştur.  "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 10. Maddesinin





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115376


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Yarım 3.723 3.758 12,00  
Çeyrek 1.861 1.879 6,00  
Gümüş.Ons 21,77 21,80 0,02  
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B. Petrol 83,85 83,85 0,85  
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